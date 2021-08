<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Acquisition d’un million de doses de vaccin et 750 unités d’équipements de concentrateurs d’oxygène</span>

Acquisition d’un million de doses de vaccin et 750 unités d’équipements de concentrateurs d’oxygène

Deux (2) avions de transport militaire ont atterri vendredi soir à la Base aérienne de Boufarik avec à leur bord deux (2) cargaisons du vaccin anti-covid-19 estimées à un (1) million de doses, ainsi que 750 unités d’équipements de concentrateurs d’oxygène acquis de la Chine, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre du renforcement des efforts du système sanitaire national, et afin d’assurer les moyens nécessaires pour la prise en charge des malades touchés par le Coronavirus, deux (2) avions militaires relevant de nos Forces aériennes ont atterri, la nuit d’hier vendredi 30 juillet 2021 à la Base Aérienne de Boufarik/1ère Région Militaire, avec à leur bord deux (2) cargaisons. Il s’agit en l’occurrence d’un (1) million de doses de vaccins anti-covid-19, ainsi que de 750 unités d’équipements de concentrateurs d’oxygène acquis de la République Populaire de Chine», précise la même source. «Il est à souligner que d’autres cargaisons de vaccins et de matériel médical nécessaire pour appuyer le système de santé et endiguer la propagation du virus, seront acheminées prochainement vers notre pays», ajoute le communiqué du MDN.