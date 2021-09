<span style='text-decoration: underline;'>Météo</span>:<br><span style='color:red;'>Activité pluvio-orageuse dans plusieurs wilayas du pays</span>

Une activité pluvio-orageuse, accompagnée parfois de chutes de grêle, est attendue, mardi et mercredi, dans plusieurs wilayas du pays, a annoncé mardi, l’Office national de la Météorologie dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Il s’agit des wilayas de Tiaret, Laghouat (nord), Djelfa, Médéa, M’silla, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa, Biskra, Ouled Djellal et El M’ghair, précise la même source. Les quantités estimées se situent entre 20 et 30 mm, ajoute le BMS, dont la validité s’étale de ce jour à 15h 00 au mercredi 01 septembre à 03 h00 et préconisant un niveau de vigilance «Orange». Des rafales de vent sous orages sont également prévues.