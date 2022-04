<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Activités diverses célébrant la journée de Youm el Ilm</span>

Diverses activités et concours ont été organisées dans la wilaya de Tlemcen à l’occasion de la célébration de la journée du Savoir (Youm el Ilm), journée symbolique pour tous les Algériens. Bibliothèques, associations culturelles et religieuses de toutes les communes de la wilaya ont tenu à marquer la célébration de Youm el Ilm qui coïncide, cette année, avec le mois sacré du ramadhan en organisant, au profit des enfants, des concours de récitation du Coran et du Hadith.

Par ailleurs, le Centre des arts et des expositions a organisé une conférence sur l’évènement, animé par cheikh Mohamed Benhamed Boumechra qui a abordé plusieurs thèmes s’articulant autour de la vie et du parcours de cheikh Abdelhamid Ibn Badis et le rôle de Dar El Hadith de Tlemcen, inaugurée en 1937 par l’Association des Oulémas musulmans algériens, et son rôle dans l’enseignement de la langue arabe. Le musée d’art et d’histoire de Tlemcen organise, pour sa part, une exposition rappelant les principales medersas (écoles) de Tlemcen avant la colonisation française. Tlemcen disposait de quatre grandes écoles, en l’occurrence, l’école des Ouled Limam, l’école El Yaâcoubia, l’école El Khaldounia et enfin la plus célèbre l’école Ettachfinia qui fut détruite par l’armée coloniale vers les années 1873. Le centre d’alphabétisation des adultes de Tlemcen organise, à partir de dimanche, des journées portes ouvertes sur ses activités pédagogiques. Des associations de Beni Mester, Chetouane, Ain ghoraba et autres régions de la wilaya ont organisé de nombreuses activités dont des expositions, des concours de récitation du Coran et des jeux culturels pour les jeunes enfants. L’évènement a été également célébré à l’université de Tlemcen où des conférences sur la valeur et le rôle de la Science et du Savoir dans la vie des pays et des gens ont été animées par des enseignants et chercheurs universitaires.