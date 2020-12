<span style='text-decoration: underline;'>ITALIE - CAGLIARI</span>:<br><span style='color:red;'>Adam Ounas testé positif à la Covid-19</span>

L’international algérien de Cagliari, Adam Ounas, a été testé positif à la Covid-19 et devra donc observer la traditionnelle mise en quarantaine avant de pouvoir retrouver le groupe sarde, a indiqué jeudi le club de Serie A italienne de football.

Titulaire le weekend dernier face à la Spezia (2-2), Ounas attendra quelques jours avant de rechausser les crampons. «L’Algérien a été isolé et devra donc observer une quarantaine avant de pouvoir retrouver le groupe», a écrit le club «rossoblu » sur son compte Twitter. L’ancien Bordelais, qui a été titularisé lors de trois des quatre derniers matchs de Cagliari, retrouvait peu à peu le plaisir de la compétition après plusieurs mois sans jouer et un semi-échec au sein de l’OGC Nice. Adam Ounas rejoint la triste liste des internationaux algériens ayant été touchés par ce virus. Une liste composée, à ce jour, d’Andy Delort, Yacine Brahimi, Aïssa Mandi, Izzedine Doukha, Youcef Atal, Riyad Mahrez, Ramy Bensebaïni et Réda Halaïmia. Sans oublier le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi et le sélectionneur national, Djamel Belmadi.