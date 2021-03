<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021 (Algérie)</span>:<br><span style='color:red;'>Adam Zorgane en renfort</span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, a fait appel au milieu de terrain de Paradou AC Adam Zorgane, en prévision de ses deux rencontres des qualifications de la CAN-2021, décalée à 2022, face à la Zambie le 25 mars à Lusaka et le 29 mars à Blida face au Botswana, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF).

Avec la convocation de Zorgane, la liste de Belmadi compte désormais 29 joueurs. La veille, le coach national avait fait appel à 28 joueurs, dont trois nouveaux, en vue des deux derniers matchs des qualifications de la CAN 2021. Belmadi a convoqué pour la première fois les deux défenseurs Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Belgique) et Naoufel Khacef (Tondela/Portugal), ainsi que le milieu de terrain Ramiz Zerrouki (Twente/Pays-Bas). A noter le retour des attaquants Hilal Soudani (Al-Fath FC/Arabie Saoudite), Youcef Belaïli (Qatar SC/Qatar), Rachid Ghezzal (Besiktas/Turquie), Oussama Darfalou (SBV Vitesse/Pays-Bas), ainsi que des défenseurs Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/Russie), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/Tunisie) et Hocine Benayada (ES Sahel/Tunisie). L’Algérie caracole en tête de son groupe de qualifications avec 10 points, devant le Zimbabwe (5 pts). Le Botswana suit derrière à la 3e place avec 4 points, alors que la Zambie ferme la marche avec 3 unités.

Liste des 29 joueurs :

Gardiens: Rais M’bolhi (Al-Ettifaq/ Arabie saoudite), Azzedine Doukha (Al-R’d/ Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/ France).

Défenseurs: Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/ Russie), Ayoub Abdelaoui (FC Sion/ Suisse), Aïssa Mandi (Real Betis, Espagne), Mehdi Tahrat (Abha Club, Arabie saoudite), Djamel Benlamri (Olympique Lyon, France), Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach, Allemagne), Hocine Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie), Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Belgique), Naoufel Khacef (Tondela/ Portugal)

Milieux : Adlène Guedioura (Al-Gharafa/ Qatar), Mehdi Abeid (Al-Nasr/ Emirats arabes unis), Ramiz Zerrouki (Twente/ Pays-Bas), Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), Haris Belkebla (Stade brestois/ France), Farid Boulaya (FC Metz/ France), Adam Zorgane (Paradou AC/ Algérie)

Attaquants : Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Rachid Ghezzal (Besiktas/ Turquie), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Youcef Belaïli (Qatar SC/ Qatar), Saïd Benrahma (West Ham, Angleterre), Hilal Soudani (Al-Fath FC/ Arabie saoudite), Oussama Darfalou (SBV Vitesse/ Pays-Bas), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar), Islam Slimani (O. Lyon/ France).