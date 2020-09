<span style='text-decoration: underline;'>FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL</span>:<br><span style='color:red;'>Adoption à l’unanimité des bilans moral et financier</span>

Les membres de l’assemblée générale de la Fédération algérien ne de handball (FAHB), ont adopté vendredi à l’unanimité les bilans moral et financier de l’exercice 2019, lors de l’assemblée générale ordinaire (AGO), tenue au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Alger.

Avant le début des travaux de l’AGO, les présents ont observé une minute de silence en hommage aux victimes du coronavirus (Covid-19) et Lamine Cherifi, membre du Bureau fédéral et président de l’Olympique El-Oued, décédé le 24 juillet dernier. A l’instar de la FAHB, d’autres fédérations ont décidé d’organiser leurs assemblées générales ordinaires, qui devaient se dérouler entre février et avril derniers, avant d’être reportées en raison de la pandémie de Covid-19. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé récemment de lever l’interdiction de l’organisation des AGO des clubs, associations et fédérations nationales sportives.