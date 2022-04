<span style='text-decoration: underline;'>Comité olympique et sportif algérien (COA)</span>:<br><span style='color:red;'>Adoption des bilans, et admission de deux membres féminines</span>

Les membres de l’Assemblée générale du Comité Olympique et sportif algérien (COA) ont adopté à l’unanimité, les bilans moral et financier de l’année 2021, le procès-verbal de la dernière assemblée et le programme d’action 2022, ainsi que l’admission de deux nouveaux membres féminins au sein de l’assemblée, jeudi en soirée, lors des travaux de la session ordinaire (AGO), tenue à Alger, en présence du quorum.

Rehaussés par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, du président de l’ACNOA (Association des comité nationaux olympiques d’Afrique), Mustapha Berraf, ainsi que de plusieurs membres d’honneur et invités, les travaux de l’assemblée auxquels ont assisté 60 membres sur les 96 que compte l’AG, dont 21 fédérations olympiques sur 25, ont débuté par la traditionnelle cérémonie de remise de distinctions honorifiques à des personnalités sportives qui ont marqué l’histoire du sport algérien de leur vécu, et en reconnaissance des efforts et des £uvres accomplis.

Ils étaient sept de ceux qui ont consacré leur vie à la promotion et au développement du sport algérien en laissant leur empreinte, sur la scène nationale et même internationale. Ainsi et à titre posthume, le Comité olympique et sportif algérien a décidé d’honorer, tour à tour, les défunts Mohand Amokrane Maouche, 1er président du COA (1963-1965) et 1er président de la Fédération algérienne de football (FAF) de 1962 à 1969, Rabah Chebbah (ex-président de la fédération algérienne de Lutte et ex-membres de l’exécutif du COA) et Mohamed Bouchabou (ex-directeur technique national de la fédération algérienne de tennis 2018-2020). D’autres personnalités sportives en vie ont reçu également leurs distinctions honorifiques, à l’image du Professeur Rachid Hanifi, ancien président du COA, Mohamed Ammari (ex-secrétaire général de la fédération algérienne de tennis), Mustapha Larfaoui (membre fondateur de la fédération algérienne de natation et du COA, et ex-président de la Fédération internationale de natation/FINA, entre autres), Sakina Boutamine (ex-championne d’Afrique d’athlétisme sur le 5000m et 3000 M).

« Il est du devoir du comité olympique et sportif algérien de combattre la politique de l’oublie. C’est un devoir de rendre hommage à des figures ayant marqué la scène sportive nationale. C’est un geste de reconnaissance de la part du comité en vers ses personnalités pour service rendu à la nation», a indiqué le président du COA, Abderrahmane Hammad.