<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Adoption du projet de création d’une entreprise de gestion du village méditerranéen</span>

Un projet de création d’une entreprise de wilaya à caractère économique pour la gestion du village méditerranéen en prévision des Jeux méditerranéens «JM Oran-2022» a été adopté mardi lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) d’Oran.

La création de cette entreprise fait suite à une proposition de la part des autorités de la wilaya et sur instruction du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, au cours de sa dernière visite à Oran, a indiqué à la presse le wali, Saïd Sayoud, en marge des travaux de la session de l’APW. S’agissant des attributions de l’entreprise en question, le wali a fait savoir qu’elle aura pour but de «préserver le village méditerranéen, un acquis très important dont s’est dotée la ville d’Oran», ajoutant que «l’envergure de ce site exige qu’il soit confié à une entreprise pour assurer sa gestion spécifique, notamment en matière d’entretien et de maintenance».

«Le village méditerranéen sera exploité en tant qu’équipement touristique après la fin des jeux méditerranéens. Il s’agit d’un atout supplémentaire au profit des habitants locaux et des citoyens des autres wilayas du pays, vu les services qu’il va offrir», a-t-il estimé. Doté de plus de 4.000 chambres classées 3 étoiles, de cinq restaurants, de plusieurs terrains de football, de salles omnisports et d’autres équipements récréatifs, le village méditerranéen «sera exploité à longueur d’année moyennant des prix étudiés, une fois terminé le rendez-vous méditerranéen», a précisé M. Saayoud. Evoquant les préparatifs des JM, le wali s’est dit «satisfait de la nouvelle dynamique» imprégnée aux travaux au niveau du complexe sportif en cours de construction à quelques kilomètres du village méditerranéen dans la commune de Bir El Djir. «L’entreprise réalisatrice a renforcé sensiblement le nombre des ouvriers qui a atteint aujourd’hui plus de 350.

Cela va permettre sans doute d’accélérer davantage la cadence des travaux afin de réceptionner le projet avant la fin de l’année comme prévu», s’est-il félicité. A noter, qu’outre l’adoption par l’APW du projet de création d’une entreprise qui aura pour charge la gestion du village méditerranéen, les députés locaux ont également approuvé, au cours de cette session extraordinaire, le budget prévisionnel de la wilaya au titre de l’année 2022.