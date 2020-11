<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021 (Qualifications/3ème et 4ème journées)</span>:<br><span style='color:red;'>Adoption du protocole sanitaire pour la reprise de la compétition</span>

Le Comité d’urgence de la Confédération africaine de football (CAF) a validé vendredi les mesures spécifiques pour le déroulement des rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun-2021.

Ces règles édictées par la Commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations, en conformité avec les règles du jeu de la FIFA, portent notamment sur les conditions de tenue des matches, le nombre de remplacements autorisés et les conditions de report ou d’annulation des rencontres, précise l’instance africaine. Le seul cas prévu par ces mesures, pouvant entraîner une défaite sur tapis vert, serait qu’une équipe ne puisse pas se déplacer avant un match. Toutes les situations non prévues par ces règles spéciales Covid-19 seront considérées comme exceptionnelles et soumises au Comité d’organisation. «Une volonté pour la CAF de privilégier le retour au jeu», explique-t-on de même source. Selon le protocole adopté par le Comité d’urgence de la CAF, tout match devra être joué si l’équipe compte au moins onze joueurs (dont un gardien de but) et quatre remplaçants. Dans le cas où une équipe ne peut se rendre sur le lieu du match ou recevoir un match du fait des restrictions de voyage ou autres motifs liés au Covid-19, elle sera considérée comme ayant perdu le match 2-0. Si une équipe ne dispose pas du nombre minimum de joueurs requis, soit onze joueurs (dont un gardien de but) et quatre remplaçants, elle sera aussi considérée comme ayant perdu le match 2-0. Le nombre de remplacements autorisés est fixé à cinq joueurs par équipe.

Chaque équipe bénéficiera de trois opportunités pour effectuer ces remplacements au cours du match. Sur la présence du public, le protocole Covid-19 de la CAF souligne que tous les matches doivent se disputer à huis clos. Cependant, si le gouvernement de l’Association hôte souhaite la présence de spectateurs, alors la Fédération en question se devra d’obtenir l’approbation de la CAF, indique cette dernière.

La capacité maximale du stade sera, dans tous les cas, limitée. En cas de situations exceptionnelles autres que celles mentionnées, la Commission d’organisation sera consultée pour une décision finale. «L’objectif des mesures d’urgence est d’encadrer la reprise du football sur le continent, en définissant un schéma qui mette un accent sur la protection des acteurs et du jeu. Ces règles spécifiques pourront être revues en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans le monde et en particulier sur le continent africain», conclut l’instance dirigée par Ahmad Ahmad.