Affaire de l’assassinat de Djamel Bensmail à Tizi Ouzou: arrestation de 36 mis en cause

Le Directeur de la Police judiciaire à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), Mohamed Chakour a affirmé, dimanche, l’arrestation de 36 mis en cause dont 3 femmes, impliqués dans l’assassinat du jeune Djamel Bensmail à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou).

Intervenant lors d’une conférence de presse, le Contrôleur de police Mohamed Chakour a indiqué que l’enquête ouverte dans cette affaire a donné lieu à l’arrestation de 36 mis en cause dont 3 femme, ajoutant que parmi ces individus arrêtés « figure la la personne qui a poignardé la victime et la femme qui appelait et incitait à brûler la dépouille ».

« En application des instructions du Haut commandement, les éléments de la Sûreté qui transportaient la victime à bord du véhicule de police ont évité les tirs de sommation pour éviter tout dérapage », a-t-il affirmé, soulignant que « les investigations se poursuivent pour arrêter toutes les personnes impliquées ».