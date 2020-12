Affaire Mme Maya: la peine de 12 ans de prison ferme confirmée

La Cour d’appel de Tipasa a confirmé, jeudi, la peine de 12 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 6 millions DA prononcée contre Nachinache Zoulikha-Chafika dite “Mme Maya poursuivie dans des affaires de corruption, avec la confiscation de tous ses biens.

Les deux filles de l’accusée, Imène et Farah ont été condamnées à 5 ans de prison ferme chacune et une amende de 3 millions DA avec la confiscation de tous leurs biens.

Quant à l’ancien wali de Chlef, Mohamed Ghazi, impliqué lui aussi, il a écopé d’une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un (01) million DA, contre 18 mois de prison ferme pour son fils Chafik et une amende de 500.000 DA.

La cour a condamné, en outre, l’ancien wali d’Oran Abdelghani Zaalane et l’ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, à des peines respectives de 8 ans et 10 ans de prison ferme, assorties d’une amende d’un (01) million DA chacun.

Les investisseurs et entrepreneurs, Belaïd Abdelghani et Ben Aïcha Miloud ont été condamnés respectivement à des peines de 7 ans et 10 ans de prison ferme, assorties d’une amende d’un (01) million DA chacun.

L’ancien député à la retraite, Omar Yahiaoui, en fuite à l’étranger, a été condamné par contumace à une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un (01) million DA, avec la confiscation de tous ses biens et le lancement d’un mandat d’arrêt international à son encontre.

Selon le verdict prononcé, Mme Maya et ses deux filles sont tenues de verser la somme de 600 millions DA au Trésor public à titre de compensation.