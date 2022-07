<span style='text-decoration: underline;'>Avec barbecue en bord de mer</span>:<br><span style='color:red;'>Affluence sur les plages au second jour de l’Aïd El-Adha</span>

Au second jour de l’Aïd El-Adha, un grand nombre d’habitants de la ville d’Oran, les jeunes, en particulier se sont rendus sur les plages pour faire le fameux barbecue en bord de mer, a-t-on constaté.

Les différentes plages de la wilaya d’Oran, notamment celles situées à l’Ouest, ont ainsi connu une forte affluence à partir de midi, comme l’a indiqué nombre de jeunes dans des déclarations à l’APS, soulignant que «vu la chaleur qui a marqué les deux jours de l’Aïd, nous n’’avions d’autre refuge que les plages, car représentant un endroit propice pour un barbecue en pleine nature». Habib a déclaré qu’il s’est mis d’accord avec ses amis pour faire le fameux barbecue du deuxième jour de l’Aïd, une tradition ancrée chez les Oranais.

Pour sa part, Abdelkader a indiqué qu’il avait, lui l’habitude d’organiser des barbecues avec ses amis ou des membres de sa famille, au second jour de l’Aïd, à l’intérieur ou à proximité des forêts voisines, néanmoins, vu les incendies ayant été enregistrés dans plusieurs wilayas l’été dernier, il a ainsi décidé d’opter pour la plage, là où il n’y a pas de risque d’incendie. Idem pour B. Mohamed, père de famille lequel a indiqué avoir décidé de se rendre avec les membres de sa famille à la plage, le second jour de l’Aïd El-Adha, et a ainsi choisi la grande plage de la commune de Mers El-Hadjadj pour que ses enfants puissent profiter du fameux barbecue en bord de mer, pendant le deuxième jour de cette fête religieuse, comme il en avait l’habitude avec ses parents et profiter également de la mer et de l’air frais.

Par ailleurs, la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran «SEOR», a affirmé dans un communiqué diffusé la veille de l’Aïd El-Adha, avoir porté la quantité d’eau produite à partir de plusieurs sources à 620.000 mètres cubes pendant les deux jours de l’Aïd, soit une augmentation de plus de 30.000 mètres cubes par rapport aux jours ordinaires, afin d’assurer un approvisionnement sans interruption aux habitants de la wilaya pendant l’Aïd.

De son côté, la Direction régionale du Commerce d’Oran, qui chapeaute cinq (5) wilayas, dont la wilaya d’Oran, a fait part de l’engagement de 99,78% des commerçants à assurer la permanence, le premier jour de l’Aïd, en ouvrant leurs magasins afin d’offrir leurs services aux citoyens, sachant que la plupart des commerçants ont ouvert leurs magasins le deuxième jour, même s’ils n’étaient pas concernés par la permanence.