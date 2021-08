AfroBasket U16 filles: l’Algérie bat le Tchad et passe en demies

Grâce à cette victoire, les camarades d’Anaïs Dalila Mami assurent leur qualification pour le dernier carré de la compétition.

Lors de cette rencontre, l’Algérie a remporté les 1er et 4e quarts-temps respectivement par 08-06 et 12-02, et concédé les 2e et 3e quarts-temps pour le Tchad par 08-10 et 05-12.

C’est la 2e victoire des Algériennes dans cette compétition après celle acquise face au Gabon (73-18), contre deux défaites concédées devant les grandes favorites pour le titre à savoir l’Egypte (23-101) et le Mali (18-104).

Le Cinq algérien livrera jeudi sa dernière rencontre de la phase de poule face à l’Ouganda.

Les six équipes engagées disputent cinq matchs en aller simple. Les quatre premières au classement iront en demi-finales.