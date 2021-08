<span style='text-decoration: underline;'>Judo </span>:<br><span style='color:red;'>Ahmed Moussa nouveau sélectionneur national des seniors/messieurs</span>

Ahmed Moussa (70 ans) avait démarré la pratique du judo en 1963, au MP Alger et fut treize fois champion d’Algérie, entre 1970 et 1983. Il a été également athlète international pendant 15 ans, entre 1968 et 1983, dans des catégories de poids différentes, car avec l’âge, il était passé des moins de 60 kilos au moins de 71 kilos.

Après la fin de sa carrière en tant qu’athlète et sa reconversion, Ahmed Moussa a dirigé entre autres la sélection d’Arabie Saoudite (1990), avant de revenir au pays, pour diriger la sélection algérienne au début des années 2000.

Le nouveau sélectionneur national (seniors/messieurs) est connu aussi dans les annales du judo algérien pour être le père de l’internationale Meriem Moussa (33 ans).

Il remplace ainsi Amar Benyekhlef (39 ans), le médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin (Chine).

La décision a été prise lors de la dernière réunion du Bureau fédérale, tenue ce dimanche, sous la direction du président de la fédération, Yacine Sillini.

Outre la nomination d’Ahmed Moussa comme sélectionneur national des seniors (messieurs), plusieurs autres postes ont été attribués lors de la même réunion, à commencer par celui de Directeur du développement et de la formation, qui sera désormais dirigé par Nabil Abdelkrim Amalou.

De leur côté, Abdelmalek Aït Moufok et Karim Benikene ont été respectivement nommés Directeur des équipes nationales (DEN) et Directeur de l’organisation sportive et des compétitions (DOS).

Concernant Halim Abdi, il a été chargé de l’Education et du coaching, alors que Mustapha Amrouche s’est vu attribuer le poste de Responsable du service des licences.

Enfin, Nacer-Eddine Boussetoua s’est vu attribuer le poste de Manager général , alors que Mr Mohamed Fallet sera le nouveau Manager général de la sélection nationale (juniors).