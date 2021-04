<span style='text-decoration: underline;'>Solidarité</span>:<br><span style='color:red;'>Aide financière pour 1951familles démunies de Boufatis</span>

Dans le cadre du vaste programme de solidarité observé chaque année durant le mois de ramadhan ,à l’instar des autres communes de la wilaya d’Oran ,les services concernés de la commune de Boufatis s’impliquent sur le terrain tout au long de ce mois pour multiplier les œuvres de charité par la distribution d’aide financière aux familles qui relèvent de la couche sociale défavorisée, qui ont été enregistrées et qui répondent aux critères réglementaires exigés .A cet effet , 1951 familles ont bénéficié d’une somme de 10000 dinars pour chaque famille qui a été versée au niveau de leur compte ccp .

Aussi pour permettre aux dites familles de joindre les deux bouts financièrement durant ce mois , les bienfaiteurs font des dons et les membres des différentes associations sont sur le terrain pour essayer de collecter le plus de produits alimentaires de base possible pour arriver à distribuer des packs alimentaires aux familles démunies tout au long du mois .Les préparatifs continuent pour également lancer des opérations de circoncision des enfants des familles défavorisées ainsi que pour la distribution de vêtements de l’Aid.

Bekhaouda Samira