<span style='text-decoration: underline;'>AGEA</span>:<br><span style='color:red;'>«Aider le BTPH, c’est sauver l’emploi»</span>

Afin de sauver le secteur du bâtiment et travaux publics, l’Association générale des entrepreneurs algériens a adressé une lettre au président de la République expliquant le besoin urgent des entreprises.

En effet, l’AGEA, qui a tenu une réunion de son bureau national a estimé que son initiative «vise à apporter sa modeste contribution pour encourager les entreprises qu’elles soient publiques ou privées, à arrêter un certain nombre de recommandations à même de permettre aux entreprises algériennes de s’adapter au contexte économique national qui est en mutation rapide et profonde ».

D’ailleurs, indique-t-on, l’ensemble de ces revendications vont, améliorer les capacités de ces entreprises sur les plans, organisationnel, gestion, production et de productivité. En ajoutant des domaines tels que la connaissance, la maîtrise des marchés et le marketing. «La reprise des chantiers ne signifie pas la fin des problèmes pour les entreprises du BTPH». Dans cette optique, l’AGEA anticipe un effondrement de la construction si aucune mesure de soutien n’est prise par le Gouvernement.

Pour l’AGEA, les surcoûts liés à la mise en sécurité des compagnies sur chantier ne sont que rarement partagés, ce qui a fragilisé fortement les entreprises du BTP. A ce premier choc va s’ajouter un second, en raison de l’effondrement de la commande publique ainsi que privée. «Si rien n’est fait, cette combinaison désastreuse se traduira inévitablement avec des entreprises en faillite et des salariés qui ne manqueront pas de grossir les rangs des sans emploi.», explique-t-on.

Le secteur de la construction représente près de 1,5 millions d’emplois et près de 350 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME basées à travers tout le territoire, dont la baisse d’activité a été comparable aux entreprises touchées par les fermetures administratives. L’AGEA, qui rappelle l’efficacité des premières mesures de soutien du gouvernement, a appelé à prendre plus de dispositions qui s’imposent pour maintenir le développement de ce secteur essentiel à l’ensemble de l’économie du pays.

Pour stimuler l’investissement des ménages, des acteurs privés et des collectivités publiques, I’AGEA propose au gouvernement d’intégrer au projet de loi de finances 2023 le rectificatif de plusieurs mesures. Il s’agit notamment d’organiser dans les meilleurs délais possibles les 4ème assises nationales du BTPH pour relancer la renaissance du secteur visant à ressortir à travers les ateliers spécialisés (code du commerce, code d’investissement, code des marchés publics et le code de travail). L’autre proposition est la prise en charge des surcoûts liés au COVID-19 par l’annulation des charges fiscales et sociales des exercices 2019/2020/2021

et la mise en place d’un véritable mécanisme d’incitation à l’investissement local grâce au plan de relance. Il est également recommandé de mettre en place un plan massif de rénovation de consommation énergétique des bâtiments et de revenir à un taux réduit de TVA à 7% pour l’ensemble des travaux.

Ainsi, l’AGEA avance des propositions dans les différents volets à savoir les finances, le contrôle, la concurrence, les études et les zones d’activité dédiées au BTP et la formation adaptée aux besoins du secteur du BTP.

Noreddine Oumessaoud