<span style='text-decoration: underline;'>Ouverture des frontières aériennes </span>:<br><span style='color:red;'>Air Algérie annonce son programme de vols et les tarifs</span>

Alors que la date officielle de la réouverture partielle de l’espace aérien est fixée pour demain, mardi 1er juin, la compagnie nationale Air Algérie a rendu public le planning des vols et les coûts des dessertes liant le pays à différentes capitales et villes étrangères.

En annonçant officiellement, samedi dernier, les programmes de vols, la compagnie nationale a mis fin à la polémique suscitée ces derniers jours par la diffusion sur les réseaux sociaux d’un faux document attribué à Air Algérie. Dans un communiqué publié avant-hier, la compagnie nationale a listé les journées durant lesquelles les vols seront programmés. Ce planning a été accompagné également par les noms des villes étrangères concernées par les dessertes de et vers Alger, Oran et Constantine ainsi que le coût de chaque vol.

«Conformément aux décisions des autorités algériennes relatives à l’ouverture partielle de l’espace aérien sur l’International, Air Algérie a le plaisir de vous accueillir à bord de ses avions dès le 1er Juin 2021, dans le strict respect des exigences sanitaires», a précisé la même source. La compagnie nationale a rappelé que les conditions liées aux formalités prévues au niveau des aéroports entrent dans le champ de compétences de chaque pays concerné par les liaisons aériennes de et vers l’Algérie.

Sur ce point précis, le communiqué d’Air Algérie a précisé que «les conditions d’entrée aux pays desservis, ainsi que le programme de vols restent soumis aux décisions des autorités compétentes de chaque pays». Pour ce qui est du planning des vols, ces derniers seront disponibles durant les journées de vendredi, samedi, dimanche, mardi, mercredi et jeudi.

«Le vol Constantine-Tunis-Constantine se fera tous les vendredis, Alger-Istanbul-Alger (tous les dimanches), Alger-Paris (ORY)-Alger (tous les mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous les Samedis) et celui de Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis)», a indiqué la même source. Dans le même contexte, le communiqué de la compagnie nationale du transport aérien a détaillé les coûts des vols de chaque desserte, en prenant en compte les prix en devise. Ainsi, Air Algérie a précisé que «les indications tarifaires à partir de l’étranger sont arrêtées comme suit : au départ de Tunis : 591 dinars tunisien l’aller-retour (TTC), au départ de Istanbul : 686 dollars l’aller-retour (TTC), au départ de Paris : 518 euros l’aller-retour (TTC), au départ de Marseille : 391 euros l’aller-retour (TTC) et au départ de Barcelone : 317 euros l’aller-retour (TTC)».

La même source a communiqué le prix pour les personnes qui pourront être confinées à leur arrivée en Algérie. «Les frais de confinement fixés à 41.000 DA (TTC) sont payables selon l’équivalent en monnaie étrangère (applicable uniquement pour destination étranger-Algérie)», a conclu le communiqué de la compagnie nationale. Il convient de rappeler que l’annonce de la réouverture des frontières aériennes a été suivie par la diffusion de fausses informations sur des supposés programmes de vols attribués à la compagnie nationale qui a démenti être à l’origine de ce communiqué intitulé «Pack Voyage».

Les réseaux sociaux ont constitué un terrain propice à ces fausses informations largement partagées par les internautes. Selon un communiqué publié sur internet et attribué à la compagnie nationale, largement partagé vendredi dernier sur les réseaux sociaux, Air Algérie aurait proposé le «Pack Voyage» pour les ressortissants algériens voulant se rendre en Algérie.

Ce pack attribué à la compagnie nationale qui a contesté la véracité de son contenu, propose une mise en quarantaine obligatoire de 5 jours avec un coût de 70 euros par nuitée et par personne, deux tests PCR à 100 euros, un test antigénique (TRA) à 30 euros et le transport des ressortissants entre l’aéroport et l’hôtel avec 10 euros par trajet par personne.Une source au sein de la direction d’Air Algérie a réagi pour démentir le contenu de ce faux document.

Par ailleurs,hier dimanche la compagnie Air Algérie avait indiqué que ces mesures de transport prises dans le cadre de la réouverture partielle des frontières aériennes sont «exceptionnelles» en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 .»Cette réouverture ne doit pas ramener l’Algérie à une situation épidémiologique catastrophique», a affirmé à l’APS le porte-parole de la compagnie aérienne nationale, Amine Andaloussi, en faisant observer que l’objectif est de «concilier les besoins de mobilité des Algériens avec la responsabilité de protéger la santé et la population de pays».

M. Andaloussi a souligné également que «cette réouverture ne doit pas nous ramener à une situation épidémique catastrophique» d’où, a-t-il ajouté, «la décision prise de l’ouverture graduelle de certains aéroports mais aussi de certaines destinations étrangères seulement».

