<span style='text-decoration: underline;'>Reprise partielle du trafic aérien</span>:<br><span style='color:red;'>Air Algérie effectue son premier vol à destination de Paris-Orly</span>

En application de la décision de réouverture partielle de l’espace aérien, à partir du 1er juin, la compagnie nationale Air Algérie a effectué, hier, son premier vol à destination de l’aéroport français Paris-Orly.

Après 14 mois de suspension du trafic aérien à cause de la pandémie du coronavirus, le personnel navigant, les employés et les administrateurs d’Air Algérie se sont mobilisés hier en vue de regagner leurs postes de travail. Au premier jour de la reprise, Air Algérie a effectué le vol AH 1010 qui a relié, à 09 h 10 de la matinée d’hier, Alger à Paris Orly (France), alors que le vol de retour était prévu à 15h heures 30 minutes.

Face à une foule compacte de voyageurs ayant fait le déplacement à l’aéroport d’Alger au cours de la journée d’hier, un protocole sanitaire strict a été mis en place pour éviter la propagation du coronavirus et de ses variants. Outre les documents de voyages, les passagers ont présenté des tests PCR de moins de 36 heures et soumis à des mesures sanitaires déjà annoncées par les autorités, telles que la prise de température, port de masque et distanciation physique. Avant d’atteindre le salon d’embarquement, les voyageurs ont dû effectuer plusieurs étapes obligatoires pour accomplir des formalités sanitaires, douanières et policières. Aussi, des mesures sécuritaires rigoureuses ont caractérisé le premier jour de la reprise partielle du trafic aérien.

Alors que les réservations sont au complet au premier jour de la reprise des vols, le responsable de la communication d’Air Algérie, Amine Andaloussi, a qualifié cette situation de normale, car, explique-t-il, «cette reprise n’est que partielle». Dans une déclaration à la chaîne III de la Radio nationale, il a affirmé que les agences d’Air Algérie ont été prises d’assaut ces derniers jours et son système de réservation électronique est saturé. «Dès l’ouverture de la vente des billets, les clients ont pris d’assaut nos agences, qui ont subi une pression sans précédent. Notre système de réservation sur le web était également saturé», a-t-il fait savoir.

Dans le même contexte, le chargé de la communication au sein d’Air Algérie a affirmé que cette reprise n’est pas totale car les capacités sont limitées par des vols hebdomadaires. «La reprise est juste pareille, et ce, pour permettre aux gens de se déplacer afin de satisfaire des besoins de mobilités extrêmes», a-t-il déclaré.

Il convient de signaler que la compagnie Air Algérie a annoncé dans un communiqué la baisse des frais de confinement obligatoire pour les personnes en voyage en Algérie. Les réductions concernent notamment les étudiants et les personnes âgées. Au lieu de payer 41 000 Da, les voyageurs de ces deux catégories vont bénéficier d’une réduction pour ne payer que 31 000 Da lors de leur confinement sanitaire. Air Algérie a appelé les voyageurs éligibles à cette disposition de réduction de présenter les documents nécessaires auprès des consulats algériens.

À rappeler que la compagnie nationale avait rendu public le programme de ses vols reliant l’Algérie à plusieurs capitales et villes étrangères ainsi que les coûts de chaque desserte, en prenant en compte les prix en devise. Les vols sont programmés durant les journées de vendredi, samedi, dimanche, mardi, mercredi et jeudi. «Le vol Constantine-Tunis-Constantine se fera tous les vendredis, Alger-Istanbul-Alger (tous les dimanches), Alger-Paris (ORY)-Alger (tous les mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous les Samedis) et celui de Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis)», a indiqué la même source.

Air Algérie a précisé aussi que «les indications tarifaires à partir de l’étranger sont arrêtées comme suit : au départ de Tunis : 591 dinars tunisien l’aller-retour (TTC), au départ de Istanbul : 686 dollars l’aller-retour (TTC), au départ de Paris : 518 euros l’aller-retour (TTC), au départ de Marseille : 391 euros l’aller-retour (TTC) et au départ de Barcelone : 317 euros l’aller-retour (TTC)».

Samir Hamiche