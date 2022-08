<span style='text-decoration: underline;'>USM ALGER</span>:<br><span style='color:red;'>Akram Djahnit signe pour deux ans</span>

Le meneur de jeu de l’ES Sétif Akram Djahnit s’est engagé pour deux ans, soit jusqu’en 20024 avec l’USM Alger, a annoncé le club algérois de Ligue 1 de football lundi.

Libre de tout engagement, après avoir obtenu gain de cause de la part de la Chambre de résolution des Litiges (CRL), Djahnit a opté pour les Rouge et Noir avec l’objectif de réussir une bonne saison sous la houlette de l’entraineur Boualem Charef. Avec l’arrivée de Djahnit, la direction usmiste boucle ainsi l’opération recrutement à quelques jours du coup d’envoi de la saison 2022-2023, prévu le week-end prochain. Pour rappel, l’USM Alger s’est offerte les services de plusieurs joueurs lors du mercato d’hiver dont les derniers en date, l’attaquant international libyen Zakaria Alharaish qui s’est engagé pour deux saisons ainsi que Khaled Bousseliou (CRB). Lors de la première journée du championnat de Ligue 1, l’USM Alger accueillera le nouveau promu le MC El Bayadh le samedi 27 août au stade Omar-Benrabah de Dar El- Beida (Alger . Engagée en Coupe de la Confédération, l’USM Alger, exemptée du 1e tour préliminaire au même titre que l’autre représentant algérien dans cette compétition la JS Saoura, sera opposée au 2e tour préliminaire au vainqueur de la double confrontation entre Milo FC (Guinée) et ASCK FC (Togo). La première manche se jouera entre les 7 et 9 octobre, alors que le match retour est programmé entre les 14 et 16 du même mois.