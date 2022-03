Alerte à l’insalubrité et aux produits périmés

Jeudi dernier, pas moins d’une demie tonne de viande a été saisie par les services de la Sûreté d’Oran et les inspecteurs de la direction du Commerce, lors d’une opération de contrôle qui a ciblé plusieurs boucheries à travers la ville. Les infractions constatées sont liées au non-respect de l’hygiène, au commerce de produits impropres à la consommation et à la mise en danger de la santé du consommateur. Ces contrôles, lancés depuis quelques jours à l’approche du mois de Ramadhan sacré à travers toutes les communes de la wilaya, visent les établissements de commerce de produits alimentaires tels que les boucheries, fromageries, pâtisseries et autres épiceries susceptibles de proposer à la vente des produits périmés. Cette initiative des autorités locales a été saluée à juste titre par l’opinion oranaise trop souvent choquée par les scandales et les dérives rapportées par la presse mettant en cause des acteurs véreux qui ne reculent devant rien pour amasser de l’argent facile et illicite. A l’image de cet atelier d’abattage de viande de baudet démantelé il y a quelques jours dans la banlieue oranaise. Ou encore de cette récente saisie de grandes quantités de viande rouge et blanche au niveau de deux grandes boucheries connues à Oran. L’état d’insalubrité et les conditions de stockage désastreuses ne pouvaient qu’entraîner la détérioration avancée des produits, morceaux de viande farcies, merguez et viandes hachées confectionnés par les deux enseignes commerciales dans des conditions indignes du métier. Plusieurs autres dérives et dépassements en matière d’hygiène et d’insalubrité ont été signalés ici et là par les services de police, notamment lors d’une opération de contrôle d’une grande fromagerie oranaise où des dizaines de boîtes de fromage impropre à la consommation ont été saisies. Par ailleurs, l’absence d’étiquetage devant indiquer les dates de fabrication et de péremption du produit, prouve s’il le fallait «l’intention préméditée» de commettre cet acte délictueux mettant en danger la santé du citoyen consommateur. Depuis quelques jours, des photos et vidéos apparaissent sur les réseaux sociaux, montrant d’horribles cas d’insalubrité et de vente de produits périmés nuisibles à la santé. Même si des procédures judiciaires sont annoncées à l’encontre des contrevenants, bon nombre de citoyens expriment leur inquiétude, et leur colère, face à ce fléau qui semble, lui aussi, gagner du terrain sous le ciel oranais…

Par S.Benali