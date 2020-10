Alerte aux morsures par les animaux errants…

Du début du mois de Janvier jusqu’en Septembre de l’année en cours, pas moins de 9.000 cas de morsures d’animaux ont été enregistrés à Oran dont 460 par des chiens errants. C’est ce qui a été annoncé en début de semaine dans un rapport officiel des services de la Direction de la santé et de la population (DSP). Les morsures de chiens errants, potentiellement enragés, ont causé en Août dernier la mort d’une personne âgée tandis qu’une autre personne mordue en Septembre se trouve toujours encore en soin intensifs au service de réanimation. Ce fléau de la prolifération des chiens, et autres animaux errants, à Oran et à travers la Wilaya, ne cesse chaque année d’être évoqué et dénoncé mais sans toutefois enregistrer un quelconque recul du nombre de morsures graves. Selon un vieux rapport officiel des mêmes structures concernées, en 2011, il y a donc près de dix ans, Oran et sa proche région avaient enregistré, seulement pourrait-on dire, près de 3 500 cas de morsures par animaux dont plus de la moitié sont dus à des attaques de chiens errants. Une évolution des chiffres qui montrent bien la hausse très inquiétante du phénomène de prolifération des chiens et autres animaux errants.

Et ce qui demeure encore plus inquiétant est le nombre de morsures qui ne cessent d’être enregistrées à travers les espaces urbains et causés par… des rats. Selon les statistiques en notre possession, pas moins de 20% des cas de morsures sont causés par ces dangereux rongeurs qui prolifèrent dans les quartiers et les cités au gré des caves inondées, des détritus abandonnés et du laxisme enregistré dans la prise en charge de l’hygiène publique et l’amélioration de l’environnement. Concernant les 9 000 morsures enregistrées depuis le début de l’année 2020 en cours, soit une moyenne effrayante de 9 morsures par jour, un grand nombre sont déclarés porteurs de risque de contamination à la rage, ce qui illustre bien l’échec des politiques de gestion et de prévention dans ce domaine combien important de l’hygiène et la santé publique. Les services de santé de la Wilaya, qui ont le mérite de donner chaque année ces bilans précisent que souvent, même les morsures par des animaux domestiques présentent des risques de contamination.

Car il faut admettre que la majorité de ces bêtes dites domestiques, vivant aux côtés d’une famille avec enfants, ne sont généralement pas vaccinées, et n’ont pour la plupart jamais été présentées à un vétérinaire. Tandis que sous d’autres cieux, dans de grandes métropoles modernes dignes de ce nom, on enregistre seulement un ou deux cas de rage et moins d’une centaine de personnes mordues en un an, la capitale de l’Ouest, avec ses 9 000 morsures par an, pulvérise en ce domaine un bien lamentable record. Comment ne pas avoir peur de la peste, ce fléau de l’époque médiévale, qui, il n’y pas longtemps, avait déjà frappé aux portes de la ville, semant la peur et le désarroi parmi les habitants.

Par S.Benali