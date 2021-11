<span style='text-decoration: underline;'>FIN DE LA VISITE D’ÉTAT, HIER, DU PRÉSIDENT ITALIEN EN ALGÉRIE</span>:<br><span style='color:red;'>Alger et Rome confortent leur entente</span>

Cette importante visite d’Etat qui confirme une volonté de fort rapprochement exprimée par les deux chefs d’Etat, s’est poursuivie, hier, à travers un programme de visite, comme de tradition, dans pareilles circonstances. Ainsi, le président Sergio Mattarella a effectué une visite au Palais des Raïs-Bastion 23, où il a reçu des explications sur la coopération entre l’Algérie et l’Italie en matière de restauration du patrimoine.

Le président italien, Sergio Mattarella, s’est envolé, hier, en fin d’après-midi, pour son pays, à l’issue d’une visite d’Etat de deux jours, couronnée par les entretiens avec le Président Tebboune. Les deux hommes ont mis en avant la complémentarité économique et politique entre les deux pays. Ils ont également relevé l’excellence des relations politiques et la convergence de vue dans de nombreux dossiers internationaux et régionaux, dont celui du Sahara occidental.

On retiendra qu’à l’occasion de cette visite d’Etat, le président italien s’est vu décerner au Palais du peuple (Alger), la médaille de l’Ordre du mérite national. Lors d’un dîner offert par le Président Tebboune en l’honneur de son homologue italien, les deux présidents se sont échangé les médailles. Le Président Tebboune a décerné à son homologue italien la médaille de l’Ordre du mérite national.

Le Président italien a, à son tour, décerné au Président Tebboune la médaille de l’Ordre du mérite national italien. Dans son allocution, le Président de la République a estimé que la visite de son homologue italien en Algérie est «l’occasion de nous remémorer notre histoire commune qui a imprimé les relations établies entre les deux pays qui traduisent notre détermination à oeuvrer ensemble à les hisser vers des horizons plus larges».

Il convient de souligner l’importance des relations multidimensionnelles algéro-italiennes. Sur le sujet, le Président Tebboune s’est adressé au Président italien: «Votre visite vient inaugurer une nouvelle ère marquée par une ambition commune de promouvoir nos relations bilatérales et insuffler une nouvelle dynamique au dialogue et à la coopération stratégique», et ce à la faveur des «acquis réalisés par le partenariat algéro-italien, notamment dans le cadre de l’accord d’amitié, de coopération et de bon voisinage liant les deux pays depuis 18 ans».

Cette importante visite d’Etat qui confirme une volonté de fort rapprochement exprimée par les deux chefs d’Etat, s’est poursuivie, hier, à travers un programme de visite, comme de tradition, dans pareils circonstances. Ainsi, le Président Sergio Mattarella a effectué une visite au Palais des Raïs-Bastion 23, où il a reçu des explications sur la coopération entre l’Algérie et l’Italie en matière de restauration du patrimoine. Le président italien a visité les palais et les petites maisons qui forment cet ensemble historique restauré par des experts italiens en 1994. Il convient de noter à ce propos que lors d’une cérémonie présidée avant-hier, par les deux présidents, trois accords ont été signés, dont un, dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel. Le périple du Président italien l’a, ensuite, mené à Annaba. Accueillis à sa descente d’avion par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, M.Mattarella s’est rendu à la Basilique Saint Augustin et au site archéologique Hippone de Annaba.

Rappelons que durant ces deux jours qu’ont duré la visite du président Sergio Mattarella, l’Algérie et l’Italie se sont accordés à consolider davantage leur partenariat «stratégique» et «renforcer» leurs relations de coopération «étroite» dans divers domaines et secteurs. Le Président Tebboune a relevé, à l’issue d’un entretien avec son homologue italien, une «convergence de vues» entre les deux pays sur toutes les questions d’intérêt commun, affirmant que ces relations sont «fortes» et seront «consolidées dans un avenir très proche».

De son côté, le président Mattarella, a affirmé que «les relations algéro-italiennes sont solides, anciennes et stratégiques, et nous travaillons afin de les renforcer et de les consolider davantage», soulignant que les deux pays veulent élargir la coopération bilatérale à divers domaines, autres que ceux traditionnels. «Nous voulons également renforcer notre coopération culturelle», a-t-il dit, tout en exprimant son souhait de voir se tenir dans un avenir proche le Haut Comité algéro-italien qui va contribuer à booster la coopération bilatérale.

Anissa Mesdouf