<span style='text-decoration: underline;'>Visite du Président Tebboune en Italie</span>:<br><span style='color:red;'>Alger et Rome regardent dans la même direction</span>

Réussite, est le qualificatif que l’on peut donner à la visite d’Etat de trois jours du président de la République en Italie. Abdelmadjid Tebboune et son hôte, Sergio Mattarella, ont développé des propos similaires sur l’appréciation qu’ont, l’un et l’autre, du caractère stratégique de la coopération entre les deux pays, ainsi que de la profondeurs des relations qui lient l’Algérie à l’Italie. Un accord sur toute la ligne qui a largement transparu lors du point de presse co-animé par les deux présidents. D’entrée, le président Tebboune a déclaré que « ce que retient la mémoire algérienne de l’Italie, pays ami, est très positif, que ce soit avant ou durant la Guerre de libération nationale, à l’indépendance ou à ce jour». Sur le plan bilatéral, le chef de l’Etat, en plus de souligner une «convergence totale» entre les deux pays sur les questions d’intérêt commun, qu’il s’agisse de la situation au Maghreb arabe ou en Méditerranée, a insisté sur la coopération bilatérale en matière énergétique. «Tout surplus dans la production devant être orienté, en fonction de la demande, vers l’Italie, pays ami qui pourra devenir distributeur pour l’Europe», a-t-il dit. Un engagement solennel qui n’est pas pour déplaire à Rome, dont la dépendance énergétique est significative. Le Président Tebboune a également émis la proposition de réalisation d’un câble sous-marin entre l’Algérie et l’Italie, via lequel l’approvisionnement en énergie électrique sera destiné vers l’Italie et pourra même s’étendre vers une partie de l’Europe.

L’un dans l’autre, l’Italie et l’Algérie établiront de la sorte une relation d’interdépendance positive, d’autant que Sonatrach et l’Eni sont déjà engagés dans pas mal de projets stratégiques. A ces projets, le chef de l’Etat ajoute celui qui consiste en le lancement par les deux pays de la production de panneaux solaires dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes et d’autres produits par deux sociétés algérienne et italienne.

Annonçant «une volonté commune des deux pays de produire de l’hydrogène vert et l’exporter vers l’Italie», M.Abdelmadjid Tebboune a indiqué que «les perspectives sont ouvertes pour les start-up (algériennes) qui peuvent bénéficier de l’expérience italienne et collaborer avec leurs homologues italiennes dans le domaine de l’industrie». Le deal est clair, tout autant qu’il est amical et basé sur le principe du gagnant -gagnant. Le chef de l’Etat pousse la logique du partenariat jusqu’à souhaiter d’initier avec l’Italie une coopération dans le domaine de la construction navale civile ou militaire. Il existe, soutient-t-il, des perspectives ouvertes avec l’Italie sans «aucune barrière», avec l’engagement de l’Algérie à «entretenir l’amitié qui lie les deux pays par tous les moyens».

Pour sa part, le président italien, Sergio Mattarella a affirmé que l’Italie œuvrait dans le cadre de l’Union européenne (UE), à intensifier la coopération entre les Etats de l’Union et l’Algérie, «un partenaire stratégique à tous les niveaux». Le président italien a affirmé que l’Algérie, qu’il avait visitée en novembre dernier, est «un partenaire stratégique pour l’Italie, notamment en matière d’énergie, mais aussi dans d’autres domaines». M. Mattarella a également évoqué «la coopération économique et commerciale importante» entre les deux pays dans plusieurs secteurs et qui va au-delà du secteur énergétique, et qu’il souhaite renforcer davantage, qualifiant le marché algérien «de très important» aux yeux de l’Italie.

A l’issue des entretiens entre les deux parties en présence des ministres des deux pays, plusieurs protocoles et mémorandums d’entente de coopération ont été signés. Outre le mémorandum d’entente signé entre les groupes SONATRACH et ENI pour développer les projets du gaz et de l’hydrogène vert, la cérémonie de signature a concerné les secteurs des PME, du tourisme, de la culture et des domaines de lutte contre la corruption et le terrorisme.

Le président de la République s’est entretenu ensuite avec la présidente du Sénat et le président de la chambre des députés. Enfin , le Président Tebboune a visité, ensuite, la prison Mamertine de Rome où le roi numide Jugurtha a été emprisonné.

Nadera Belkacemi