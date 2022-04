<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Italie : Deux accords dans l’Énergie signés</span>:<br><span style='color:red;'>Alger évite à Rome une panne sèche</span>

Ces deux accords pourraient constituer le «navire amiral» d’une armada d’autres projets, tendant à renforcer la coopération entre les deux pays, aujourd’hui limitée côté algérien aux seuls hydrocarbures.

La visite du président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, a été sanctionnée par la conclusion de deux importants accords dans le secteur de l’Énergie. La présence à la cérémonie de signature des Présidents Tebboune, et Draghi, a contribué, selon les observateurs à conforter le caractère stratégique du partenariat algéro-italien. Il convient de souligner que le premier accord porte sur la livraison de gaz par l’Algérie à l’Italie, signé par les Pdg des compagnies énergétiques algérienne et italienne, respectivement Toufik

Hekkar et Claudio Descalzi. L’apport supplémentaire de gaz algérien pour l’Italie arrive à point nommé pour ce pays, dont la forte dépendance au gaz russe le met dans une situation inconfortable en termes d’approvisionnement. Quant au second accord, il s’agit d’une Déclaration commune d’intentions visant à renforcer la coopération dans le domaine de l’énergie, signée, côté algérien, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et côté italien, par le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio.

Ces deux accords pourraient constituer le «navire amiral» d’une armada d’autres projets, tendant à renforcer la coopération entre les deux pays, aujourd’hui limitée côté algérien aux seuls hydrocarbures. C’est dans la perspective de diversifier le partenariat que le président du Conseil des ministres italien, a affirmé que son pays œuvrait à renforcer et consolider davantage ses relations de coopération avec l’Algérie, premier partenaire commercial de l’Italie dans le continent africain. «Les relations entre l’Algérie et l’Italie ont des racines profondes. L’Algérie est le premier partenaire commercial de l’Italie dans le continent africain et l’échange entre nos deux pays est en forte croissance», a déclaré M. Draghi à l’issue de l’audience que lui a accordée le Président Tebboune.

Affirmant le grand intérêt qu’il accorde au renforcement et à la consolidation du partenariat entre son pays et l’Algérie, M. Draghi a rappelé toute l’importance que son gouvernement accorde à la Déclaration commune d’intentions sur la coopération bilatérale dans le secteur de l’énergie, co-signée par les ministres des affaires étrangères algérien et italien. Tout en relevant également sa satisfaction de la conclusion d’un accord entre les entreprises ENI et Sonatrach pour augmenter les exportations de gaz vers l’Italie, le président du Conseil des ministres italien a assuré que son pays était prêt à élargir la coopération énergétique avec le partenaire algérien vers les énergies renouvelables et l’hydrogène vert. Cela tout en souhaitant accélérer la transition énergétique pour créer davantage d’opportunités de développement.

L’hôte de l’Algérie n’a pas manqué de reconnaître l’urgence pour son pays de renforcer ses capacités énergétiques, notamment dans le domaine du gaz, en raison de la situation en Ukraine.

Il reste que cet intérêt compréhensible de l’Italie pour son approvisionnement en gaz ne doit pas occulter les autres dimensions de la coopération, dont les deux pays peuvent tirer profit. A ce propos, M.Draghi précisé que cette rencontre sera suivie par une autre de haut niveau entre les Gouvernements des deux pays en juillet prochain. Celle-ci sera précédée par la visite que devrait effectuer le Président Tebboune en Italie en mai prochain.

Nadera Belkacemi