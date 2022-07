<span style='text-decoration: underline;'>Le président Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue tunisien</span>:<br><span style='color:red;'>Alger-Tunis : une fraternité imperturbable</span>

La réouverture des frontière a fait échouer ces tentatives et remis la fraternité au devant. Et pour cause, les deux présidents n’ont pas manqué de relever l’aspect extrêmement positif de la décision.

Les deux présidents, algérien et tunisien, ont communiqué par téléphone, ce vendredi en soirée, quelques jours après l’annonce de l’ouverture des frontières aux véhicules légers et aux personnes, entre les deux pays. «Les deux présidents ont exprimé de nouveau leur satisfaction quant à la décision commune de la réouverture des frontières terrestres entre l’Algérie et la Tunisie». rapporte un communiqué de la présidence de la République. Un événement très attendu des deux côtés de cette frontière fermée pour cause de pandémie de la Covid-19. Il y a lieu de souligner, à ce propos, que la décision prise conjointement par les deux chefs d’Etats le cinq juillet dernier a eu un impact certain au sein des populations algérienne et tunisienne et commenté dans les médias internationaux. Cette décision passe pour l’information de l’été et répond aux détracteurs qui ont tenté d’instrumentaliser la fermeture des frontières pour jeter le doute sur l’excellence des relations entre les deux pays. Des milieux haineux ont même tenté de créer des fractures entre les deux peuples en alimentant les réseaux sociaux par des fake news insensés. La réouverture des frontière a fait échouer ces tentatives et remis la fraternité au devant. Et pour cause, les deux présidents n’ont pas manqué de relever l’aspect extrêmement positif de la décision relevant que celle-ci est de nature à «permettre un renforcement des échanges entre les citoyens des deux pays frères et de consolider les liens d’amitié et de fraternité entre les deux peuples frères», souligne la même source.

Outre cet aspect important dans le raffermissement des relations entre les deux pays, Abdlemadjid Tebboune et Kaïs Saïed ont «évoqué différentes questions d’intérêt commun, en réaffirmant, la promotion des relations bilatérales entre les deux pays, au mieux des intérêts des deux peuples frères», précise le communiqué. Ces questions d’intérêt commun s’en trouvent vitales pour les économies des deux pays qui ont un grand besoin de densifier les partenariats, d’autant que l’Algérie affiche une santé financière excellente, alors que la Tunisie se rapproche du Fonds monétaire international. Une collaboration « gagnant-gagnant » entre Alger et Tunis dans ce domaine précisément est hautement stratégique. Rappelons au passage que l’Algérie a déjà renfloué la banque centrale tunisienne, en plus d’un prêts qui a permis à la Tunisie de gagner un temps précieux et éviter l’effondrement, l’effort peut donc être poursuivi avec une approche qui donnerait à l’Algérie des retours sur investissement. Un rapprochement entre les deux pays est d’autant plus cruciale qu’au plan politique, la Tunisie est à quelques jours d’un référendum constitutionnel déterminant dont l’objectif est de changer tout le système de gouvernance du pays. Un acte politique majeur de Kaïs Saïed que l’Algérie respecte, tout en en attendant l’issue.

C’est dire donc que le coup de téléphone aura confirmé une volonté commune, à l’Algérie et à la Tunisie, de capitaliser sur l’excellence des relations entre les deux Etats et les deux peuples pour construire un véritable axe solide au Maghreb.

Yahia Bourit