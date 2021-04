<span style='text-decoration: underline;'>FAF</span>:<br><span style='color:red;'>Algérie-Djibouti le 5 juin à Blida</span>

La rencontre Algérie- Djibouti comptant pour la première journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, aura lieu le 5 juin prochain à 19h00 GMT (20h00 heure algérienne) au stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi.

L’autre match opposera le Niger et le Burkina Faso à Niamey entre le 5 et le 8 juin. Les champions d’Afrique en titre enchaîneront avec un déplacement à Ouagadougou, pour défier le Burkina Faso, entre le 11 et le 14 juin, pour le compte de la 2e journée. Le premier de chacun des dix groupes se qualifie pour les barrages, prévus en novembre prochain. Cinq confrontations, en deux manches, seront connues à l’issue d’un tirage au sort, en tenant compte du classement de la Fédération internationale (Fifa), pour désigner les cinq représentants africains en Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre – 18 décembre).