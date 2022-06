<span style='text-decoration: underline;'>JM-Oran-2022 (Football) Gr. A - 3e journée</span>:<br><span style='color:red;'>Algérie – France: gagner pour aller en demi-finales</span>

L’équipe algérienne de football des moins de 18 ans (U18), dos au mur, devra impérativement s’imposer jeudi face à la France au stade Ahmed-Zabana (20h00), pour valider son billet pour les demi-finales du tournoi des Jeux méditerranéens-2022 d’Oran (25 juin – 6 juillet), à l’occasion de la 3e et dernière journée (Gr.A).

Après une bonne entame de la compétition, en s’offrant l’Espagne (1-0) dimanche, les coéquipiers de Mohamed Rafik Omar (Académie/ FAF) ont été battus, à la surprise générale, mardi face au Maroc (0-2). Une défaite qui a tout remis en cause chez les «Verts» (2es, 3 pts), qui doivent désormais réagir face à la France (1e, 4 pts), tenue en échec la veille face à l’Espagne (1-1), après avoir réussi ses débuts en disposant du Maroc (1-0). «Il nous reste ce dernier match face aux Français qu’il faudra absolument gagner pour se qualifier au prochain tour», a indiqué le coach national Mourad Slatni, qui doit se passer des services du défenseur du CR Belouizdad Fouad Hanfoug, expulsé face aux Marocains. Les «Verts» qui a ont laissé une bonne impression lors de la journée inaugurale face à la «Roja», doivent retrouver leur football et surtout apporter quelques réglages, pour éviter une élimination prématurée de la compétition, d’autant que l’objectif principal assigné à Slatni est de se qualifier pour le dernier carré. Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées lors des derniers JM-2018 à Tarragone, en match de classement pour la 5e place. La France avait battu l’Algérie (1-0). Dans l’autre match du groupe A, prévu au Stade Mers El-Hadjadj (20h00) l’Espagne (4e, 1 pt) n’a plus le destin entre les mains, face au Maroc (2e, 3 pts), ce dernier n’aura besoin que d’un seul point pour se qualifier. Les Espagnols, tenants du titre, ont complètement raté leur tournoi, et devront sortir la tête de l’eau face aux Marocains, tout en espérant un faux pas de l’Algérie. Dans le groupe B, la Turquie et le Portugal, logés ensemble à la 2e place (3 pts), se disputeront à distance le dernier ticket pour le dernier carré, en affrontant respectivement l’Italie (1e, 6 pts) déjà qualifiée, et la Grèce éliminée. Pour rappel, les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales, prévues le samedi 2 juillet, alors que la Finale se jouera le mardi 5 juillet au Complexe olympique Miloud-Hadefi (20h00).