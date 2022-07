Algérie-Italie : un pont à consolider

Le président du conseil des ministres italiens était hier à Alger dans le cadre de la grande commission commune. Les hauts responsables des deux pays auront à régler leurs montres sur la coopération tous azimuts. En tout cas, c’est le vœux que l’Algérie exprime ouvertement pour les énergies renouvelables, l’interconnexion entre l’Algérie et l’Europe via l’Italie, l’agriculture, l’industrie, la PME… bref, les attentes d’Alger sont immenses et leur réalisation n’a jamais été aussi possible qu’en ce moment géopolitique qui installe l’Algérie dans le siège plus que confortable de partenaire stratégique de l’ensemble européen. Dans le vieux continent, il n y’a pas mieux que l’Italie pour concrétiser un partenariat fécond, gagnant-gagnant et qui réalise la paix et la sécurité dans toute la Méditerranée occidentale. Et pour cause, l’Algérie n’est pas n’importe quel pays. C’est une puissance régionale qui sait se faire respecter, doublée d’une vaste porte d’entrée en Afrique. Cela en sus des immenses réserves en minerais, susceptible d’en faire un fournisseur crédible, stable et stratégique pour l’industrie européenne.

Cela est un fait. Il reste cependant que la nouvelle situation géopolitique régionale et mondiale donne à l’Algérie un grand avantage dans la négociation de ses intérêts. Il faut dire, à ce propos qu’en la circonstance, les Algériens ne trouveront pas mieux que leur alliés italiens pour négocier dans la sérénité et sans arrières pensées. Une conviction partagée par Alger et Rome du fait d’une longue tradition de dialogue politique fécond, qui a permis aux deux pays d’édifier des relations privilégiées qu’aucun nuage n’est venu assombrir quelque en soit les prises de position de l’un et l’autre pays dans des dossiers internationaux ou régionaux.

Assis sur une volonté de faire mieux et une détermination à ne rien gâcher de la parfaite entente qui caractérise les relations entre les deux pays, il a véritablement de fortes chances de voir le tandem algéro-italien marquer durablement le partenariat euro-maghrébin. Il n’est pas interdit de voir dans le nouvel épisode du partenariat entre les deux pays un sérieux prolongement, tant au Maghreb qu’en Europe. Approfondie, la coopération entre l’Algérie et l’Italie peut parfaitement constituer l’alternative à la tumultueuse relation algéro-française qui n’a débouché, à ce jour, sur rien de concret en terme de stabilisation de la Méditerranée occidentale.

En un mot comme en mille, la visite de Mario Draghi en ce moment précisément constitue une chance historique de jeter un pont solide entre l’Europe et l’Afrique. Il n’y a pas d’exagération de ce propos, puisqu’il est dit que l’Afrique est la prochaine destination de la croissance mondiale et l’Algérie est à la tête de ce continent…

Par Nabil.G