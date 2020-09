<span style='text-decoration: underline;'>AMICAL </span>:<br><span style='color:red;'>Algérie – Nigeria le 9 octobre en Autriche</span>

L’équipe algérienne de football, affrontera son homologue du Nigeria, le vendredi 9 octobre au stade Jacques Lemans Arena à Sankt Veit an der Glan en Autriche (20h30), a annoncé vendredi soir la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Les deux sélections vont ainsi se retrouver 15 mois après leur opposition remportée par les «Verts» (2-1), lors de la demifinale de la dernière Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte. «En attendant la confirmation officielle de la seconde sortie des Verts qui ne saurait tarder, ces derniers affronteront le Nigéria le vendredi 9 octobre 2020 (20h30). Ce sont les deux fédérations, algérienne et nigériane, qui ont souhaité programmer cette rencontre en prévision des préparatifs des deux nations pour les prochaines échéances», précise l’instance fédérale dans un communiqué.

Les joueurs du sélectionneur national Djamel Belmadi, qui insistait pour affronter deux gros calibres, devront joueur leur second test amical probablement face au Cameroun, le 12 ou 13 octobre aux Pays-Bas. Inactive depuis novembre 2019 en raison du Covid-19, l’équipe nationale reprendra du service en novembre prochain avec au menu la double confrontation face au Zimbabwe, le 12 novembre à domicile et le 17 en déplacement, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022.

Dans sa quête de défense du titre continental, l’Algérie a bien entamé la campagne qualificative de la CAN-2021 en alignant deux victoires de rang : à Blida face à la Zambie (5-0) et à Gaborone devant le Botswana (1-0).