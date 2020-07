<span style='text-decoration: underline;'>Disponibilité des liquidités</span>:<br><span style='color:red;'>Algérie Poste rassure les citoyens</span>

Toutes les dispositions ont été prises par Algérie Poste en prévision de la fête de l’Aïd El Adha, dont un réaménagement des horaires d’ouverture des bureaux de poste depuis jeudi passé jusqu’au 30 juillet prochain.

Afin de rassurer les citoyens et ses abonnés, Algérie Poste a mis en place tout un plan pour permettre aux citoyens de retirer leur argent. Il s’agit de l’ouverture demain vendredi de plus de 50 % des bureaux de poste qui connaissent une grande affluence des citoyens dont les horaires sont répartis comme suit : de 8h à 12h pour les régions du Nord et de 7h à 11h pour les régions du Sud, a précisé Imene Toumi, directrice centrale de communication à Algérie Poste. Une autre disposition a été également prise, en l’occurrence l’élargissement du temps de travail de 2 heures pour l’ensemble des bureaux de poste au niveau national à partir de ce jeudi jusqu’au 30 juillet prochain, a-t-elle ajouté, soulignant que ces mesures visent à diminuer la pression constatée ces derniers jours au niveau des bureaux de poste notamment dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19). Mme Toumi a, en outre, rassuré quant à la disponibilité de la liquidité au niveau de l’ensemble des établissements postaux à travers le territoire national. « Algérie Poste a pris toutes les dispositions afin d’assurer la disponibilité de la liquidité au niveau de l’ensemble des établissements postaux », a-t-elle affirmé, annonçant, dans ce sens, l’installation par AP de cellules ayant pour mission de veiller sur la disponibilité des deniers. Les responsables du secteur de la Poste ont lancé également des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation de la carte «Edhahabia». Ainsi, les citoyens ont la possibilité de retirer leur argent au niveau de n’importe quel distributeur des banques publiques. Ainsi, il sera question d’éviter les chaînes interminables devant les bureaux de poste ce qui évitera sans doute les contaminations au Covid-19. A souligner que le ministre de la Poste et des Télécommunications avait fait savoir récemment que des mesures ont été mises en œuvre en collaboration avec la banque d’Algérie pour une meilleure prestation de service. Concernant le nouveau calendrier de virement des pensions et allocations des retraites rentré en vigueur récemment, elle a affirmé que cette nouvelle disposition a été bien accueillie par les retraités qui ont suivi les dates de versement fixées.

Noreddine Oumessaoud