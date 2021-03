<span style='text-decoration: underline;'>MC Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Almas: «Les joueurs doivent se remettre en question et rapidement»</span>

Le président du Conseil d’administration du MC Alger, Abdenacer Almas, a exprimé dimanche sa colère envers les joueurs, au lendemain de la défaite concédée à domicile face à la JS Kabylie (1-2), à l’occasion de la 15e journée du championnat de Ligue 1 de football.

«Les joueurs sont passés complétement à côté de la plaque. Ils n’ont rien fait pour gagner face à une équipe de la JSK qui en voulait tellement. Pourtant, ils s’entraînent dans les meilleures conditions et viennent tout juste de percevoir leur dû. Franchement, difficile pour moi d’expliquer cette défaite», a indiqué à l’APS le premier responsable du «Doyen». Le MCA est en train de marquer le pas après un bon début de saison, échouant à remporter le moindre match lors de ses sept dernières sorties, toutes compétitions confondues. L’arrivée du nouvel entraîneur Abdelkader Amrani, en remplacement de Nabil Neghiz, n’a pour le moment rien apporté, estiment les observateurs, puisque le MCA, sous la houlette de l’ancien coach du CS Constantine, reste sur un bilan de deux nuls et une défaite. «Amrani est exempt de tout reproche, il vient d’arriver, et je pense qu’il aura besoin de temps pour mettre en place sa stratégie et sa méthodologie. J’ai parlé avec lui après le match, il était très déçu par le rendement des joueurs. Je tiens aussi à démentir les informations faisant état de notre intention de nous séparer d’Amrani, c’est insensé de limoger un entraîneur au bout de trois matchs», a-t-il ajouté. Appelé à expliquer la prochaine démarche que compte entreprendre la direction, Almas a relevé la nécessité de «hausser le ton» avec les joueurs, afin de les responsabiliser sur l’importance de réagir «rapidement». «Notre discours envers les joueurs doit changer, nous devons les responsabiliser davantage, et surtout qu’ils cessent de penser à leurs arriérées aux dépens de l’intérêt de l’équipe. Ils doivent comprendre qu’ils jouent dans un grand club comme le MCA, c’est grâce au Mouloudia qu’ils se font un nom et non pas l’inverse.

J’estime qu’ils sont trop dorlotés», a-t-il conclu. Avec trois matchs en moins, le MCA a reculé à la 10e place au classement avec 19 points, à neuf longueurs du podium. Lors du prochain rendez-vous, les coéquipiers de Miloud Rebiaï se rendront au Sénégal pour défier Teungueth FC, samedi à Thiès (17h00) dans le cadre de la 3e journée (Gr. D) de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.