<span style='text-decoration: underline;'>Coupe arabe 2021 - Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Amara: « Aller le plus loin possible dans la compétition »</span>

Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF) Charaf-Eddine Amara, a indiqué mercredi que l’Algérie tentera de « faire bonne figure et aller le plus loin possible » lors de la Coupe arabe des nations de la Fifa, prévue au Qatar du 1er au 18 décembre prochain au Qatar.

« Nous avons hérité d’un groupe compétitif, en présence notamment de l’Egypte, qui n’est plus à présenter. Nous allons participer à cette compétition avec l’intention de faire bonne figure et se donner à fond, d’autant qu’il s’agit du premier rendez-vous majeur depuis mon élection à la tête de la FAF, qui interviendra juste avant la CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun. La FAF mettra tous les moyens pour permettre à notre sélection de se préparer dans d’excellentes conditions et réunir les meilleurs joueurs du moment pour atteindre ses objectifs », a indiqué le patron de la FAF, joint par téléphone par l’APS depuis Doha, où il se trouve à l’occasion du tirage au sort de l’épreuve, effectué mardi soir.

« Nous avons hérité d’un groupe compétitif, en présence notamment de l’Egypte, qui n’est plus à présenter. Nous allons participer à cette compétition avec l’intention de faire bonne figure et se donner à fond, d’autant qu’il s’agit du premier rendez-vous majeur depuis mon élection à la tête de la FAF, qui interviendra juste avant la CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun. La FAF mettra tous les moyens pour permettre à notre sélection de se préparer dans d’excellentes conditions et réunir les meilleurs joueurs du moment pour atteindre ses objectifs », a indiqué le patron de la FAF, joint par téléphone par l’APS depuis Doha, où il se trouve à l’occasion du tirage au sort de l’épreuve, effectué mardi soir.