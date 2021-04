<span style='text-decoration: underline;'>ÉLU PRÉSIDENT DE LA FAF</span>:<br><span style='color:red;'>Amara s’engage à réformer profondément la discipline</span>

Charaf-Eddine Amara, élu jeudi soir à la tête de la Fédération algérienne de football(FAF), s’est engagé à l’issue de sa victoire, à entamer de «profondes réformes» pourconduire le football national vers «la modernisation et la performance», assurant quelui et son équipe s’attèleront à accomplir cette mission avec la participation de tousles acteurs de la discipline.

C’est avec une grande fierté que j’accepte avec monéquipe cette mission deréhabiliter le football national. Jeserai le président de toute la fa-mille du football. Laissant nos diffé-rents derrière nous et £uvrant pourle renouveau de la discipline», adéclaré le nouveau patron de la FAFlors de la conférence de presseayant suivie son élection pour lemandat olympique 2021-2025.Amara (56 ans), désormais ex-pré-sident du Conseil d’administrationde la SSPA CR Belouizdad, cham-pion d’Algérie en titre et qualifié enquarts de finale de la Ligue deschampions d’Afrique, a été élu àl’unanimité des 88 membres vo-tants de l’AG, à savoir, 75 oui et 15non.

«Le résultat du scrutin reflètel’adhésion totale de l’assembléegénérale à notre programme, quis’articulera sur trois mots d’ordres: réformes, modernisation et per-formance», a-t-il indiqué. Fixant sapriorité sur la mise en conformitédes statuts de la FAF avec ceux dela FIFA, Amara a fait savoir qu’ils’attaquera par la suite à d’autreschantiers, tels que les textes régis-sant le jeu, l’amélioration du systè-me de compétition et la relationcomplexe entre les sociétés sporti-ves par actions (SSPA) et les clubssportifs amateurs (CSA).

«Nousdevrons pérenniser un nouveaumodèle viable. C’est là le domainede l’institutionnel et ce n’est ni li-mitatif ni exclusif», a-t-il assuré.Concernant l’épineux dossier duprofessionnalisme, Amara a estiméque «tous les clubs professionnelsalgériens sont en faillite à caused’un déficit structurel en termes demodèle économique», indiquant que«des solutions seront mises enavant lors des assises du footballnational, regroupant tous les ac-teurs de la discipline, et qui serontorganisées très prochainement».

Le nouveau président de la FAF a,également, abordé les objectifs del’équipe nationale et la récente sor-tie médiatique du sélectionneur,Djamel Belmadi. «Belmadi protè-ge son équipe et c’est tout a faitcompréhensible. L’équipe nationa-le est notre porte drapeau et c’estévident qu’elle défendra son titrelors de la prochaine CAN en es-sayant de décrocher un nouveau ti-tre continental», a-t-il dit. Concer-nant la formation, Amara a indiquéque «les moyens et prérogatives dela Direction technique nationale etle Collège technique national serontconsidérablement renforcés à tra-vers un vaste plan de formation im-pliquant tous les acteurs de la chai-ne footballistique (joueurs, éduca-teurs, entraineurs, préparateursphysiques, arbitres, managers declubs et agents de joueurs)».

«En-fin, nous £uvrerons à instaurer unevéritable diplomatie du football.Elle sera le prolongement naturelet la résultante de la bonne gouver-nance, un de nos piliers dans l’en-semble de notre stratégie», a-t-ilsoutenu.