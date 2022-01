<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL-ABBÈS</span>:<br><span style='color:red;'>Améliorer la prise en charge des «déchets d’activités de soins»</span>

Les participants à une journée d’étude sur «la gestion déchets d’activités de soins» ont insisté lundi à Sidi Bel-Abbes sur la coordination des efforts entre les secteurs concernés pour améliorer la prise en charge des déchets au niveau de la wilaya.

Les intervenants lors de cette rencontre, dont des représentants des secteurs de l’environnement et de la santé et des responsables des collectivités locales, ont souligné l’importance de renforcer la prise en charge des déchets des activités de soins à travers un partenariat avec des entreprises privées qui assurent la gestion de ces déchets. La directrice de wilaya de l’environnement, Djabeur Safia, a mis l’accent sur l’importance de faire connaître et de classer les déchets résultant des activités de soins, estimés à 812 kilos par jour de divers établissements de santé, dont 500 kilos sont pris en charge localement, alors que la quantité restante est prise en charge par une entreprise privée d’Oran. Elle a souligné que pour éviter les risques causés par des déchets induits des activités de traitement, cinq bassins et deux incinérateurs sont disponibles au niveau du CHU Abdelkader Hassani de Sidi Bel-Abbès, en attendant la signature d’un partenariat avec une micro-entreprise privée, créée au titre des dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes, en vue de renforcer la prise en charge des déchets. Lors de cette journée d’étude, un projet de réalisation d’une décharge pour les déchets des activités de soins au niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbes a été présenté, de même que les dispositions pénales concernant ce type de déchets. Cette journée d’étude, initiée par la direction locale de l’environnement en collaboration avec la direction de la santé et de la population, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la gestion des déchets au niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.