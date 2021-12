<span style='text-decoration: underline;'>APC d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Amine Allouche nouveau P/APC</span>

Le wali d’Oran a procédé ce lundi, dans l’après midi, à l’installation de la nouvelle équipe de l’Assemblée populaire nationale composée de 43 membre issus de trois formations politiques que sont le Msp, El moustaqbal et le Rnd.

Des listes de partis sortis vainqueurs des élections locales du 27 novembre dernier. Dans son allocution le wali Said Sayoud a appelé les nouveaux élus à ne ménager aucun effort pour servir Oran et les Oranais dans tous les domaines et d’être à l’écoute des doléances des citoyens. Insistant sur le fait que la wilaya d’Oran est à la veille de l’organisation d’un important événement que sont les jeux méditerranéens de juin 2022.

Un grand rendez-vous qui exige la mobilisation de tous pour réussir à relever ce défi et faire d’El Bahia la capitale de la Méditerrané. Un engagement total qui doit se faire dans les six prochains mois où les membres de la nouvelle APC sont invités à redoubler d’efforts et d’abnégations pour réussir un pari qui n’a rien d’impossible, car Oran est déjà une grande et belle ville qui saura être à la hauteur de l’événement. Enfin, il faut savoir que c’est Amine Allouche, du Msp qui a été choisi par les nouveaux élus comme nouveau maire d’Oran et qui succédé ainsi à Nourredine Boukhatem.

F.Mohamed