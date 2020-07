<span style='text-decoration: underline;'>Médias publics</span>:<br><span style='color:red;'>Ammar Belhimer appelle à une réorganisation profonde</span>

Les médias publics sont appelés, plus que jamais, à se mettre au diapason des exigences de la nouvelle ère numérique et les évolutions des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a mis en avant la nécessité pour les médias publics de prendre en compte l’exigence d’une profonde mutation imposée d’abord par les transformations technologiques et ensuite par la nécessité de fournir aux lecteurs un contenu de qualité et varié.

À l’adresse des médias publics tous supports confondus, M. Belhimer a appelé, dans un entretien accordé au quotidien «la Sentinelle», à se lancer d’une opération de réorganisation profonde, en se mettant au diapason des TIC, avec une transformation en entreprises organisées.

«Les médias publics audiovisuels et écrits sont appelés à être réorganisés de manière profonde. C’est l’époque qui l’exige et qui implique de les moderniser et de les transformer en entreprises organisées en portails numériques offrant des produits variés. C’est-à-dire une offre basée sur le texte, le son et l’image, ce qui est une règle valable pour tout le monde : Presse écrite imprimée, sites électroniques, radios et télés», a-t-il indiqué.

M. Belhimer a évoqué l’engagement pris par le président de la République qui avait promis lors de sa candidature aux présidentielles de permettre à l’Algérie d’avoir une presse libre et indépendante qui s’attache au respect de la déontologie du métier du journalisme.

«Cette évolution nécessaire est parfaitement conforme à la volonté et à la vision du Président de la République lui-même qui a fait de son 6ème engagement pour la fondation de la Nouvelle République un pilier essentiel». «Sur la base de ce sixième engagement républicain, le chef de l’Etat, alors candidat libre de toute attache partisane à la magistrature suprême, a promis de s’investir pleinement pour l’avènement +d’une presse libre et indépendante, respectueuse des règles du professionnalisme, de l’éthique et de la déontologie, érigée en vecteur de l’exercice démocratique et protégée de toute forme de dérive+», a-t-il rappelé.

À une question sur la restructuration des groupes publics de communication, le ministre a indiqué que l’étape actuelle consiste à la nomination de nouveaux DG et PDG de ces entreprises qui auront à assainir des sociétés concernant plusieurs aspects.

Il a affirmé «qu’il n’est pas encore question d’un nouveau chantier de restructuration des groupes publics de communication qui aurait été lancé en bonne et due forme», précisant qu’«il s’agit à l’heure actuelle de la nomination de nouveaux DG et PDG d’entreprises du secteur économique de la Communication. Des responsables chargés d’assainir des sociétés assises actuellement sur des déséquilibres structurels, financiers et humains, et qui accumulent déficits de tous genres et pertes d’argent».

Dans le même sillage, M. Belhimer a affirmé que les nouveaux responsables auront comme missions aussi de mener ces groupes économiques de communication vers une autonomie.

«Ces nouveaux dirigeants sont chargés de les préparer à constituer à terme des groupes économiques autonomes sous l’égide du CPE, le Conseil des participations de l’Etat qui dépend du Premier ministre. Sont ainsi concernés l’ANEP, les Imprimeries et les six titres de la presse écrite publique», soulignant que le secteur de la Communication «est aujourd’hui le seul à ne pas avoir opéré cette mutation».

M. Belhimer a affirmé qu’au terme de la tâche des nouveaux responsables, il sera attendu de ces entreprises d’avoir une autonomie financière en produisant de la richesse. «Une fois assainies, ces entreprises devraient se diversifier et produire de la richesse pour ne plus avoir à dépendre du budget du ministère de la Communication ou de la manne providentielle de l’ANEP qui maintient notamment les six journaux publics sous perfusion financière permanente», a-t-il expliqué.

Il a affirmé dans ce cadre, concernant la publicité publique, qu’en attendant, elle continuera effectivement à constituer l’essentiel des aides de l’Etat à la presse nationale dans son ensemble.

Vers la réactivation du Fonds d’aide à la presse

Pour ce qui est des prochains chantiers de son secteur, le ministre a annoncé en outre la réactivation du Fonds d’aide à la presse, gelé en 2015. «Indépendamment des futurs ressources du Fonds d’aide à la presse qui a été gelé en 2015 et vu ses réserves transférées au Trésor Public. Ce Fonds, et c’est là une vraie bonne nouvelle, a été réactivé sur décision du Premier ministre et à ma demande», s’est-il félicité, indiquant que la presse «bénéficiera donc de deux sources de subvention directes ou indirectes, via l’ANEP et ce Fonds d’aide».

Les sites électroniques d’information ne seront pas épargnés par la réforme où ils seront concernés par une promulgation de textes de loi régissant et organisant ce volet de la presse nationale.

Ainsi, sur le chantier de réformes relatif aux médias digitaux, il a annoncé qu’«un texte réglementaire, et non une loi, sera promulgué au sujet de la presse numérique dont nous voulons légaliser l’existence de fait, afin de lui permettre notamment de bénéficier légalement de la publicité et de tout autre forme d’aide publique à la presse», faisant savoir que «les observations et autres préconisations des professionnels ont été prises en compte dans leur ensemble».

Appelé à donner son avis sur les dépassements constatés dans les programmes de télévisions privées de droit étranger, M. Belhimer a rappelé les mises en garde de son département et l’Autorité de régulation de la presse audiovisuelle (ARAV) à l’adresse des chaînes incriminées.

Il a ainsi indiqué que l’Autorité de régulation de la presse audiovisuelle (ARAV) et le ministère de la Communication avaient été contraints plus d’une fois à réagir pour rappeler à l’ordre certaines télés offshore pour les exhorter au respect de l’éthique, de la loi, de la vie privée et de l’honneur des personnes. Il a rappelé, dans ce sens, que «faire preuve d’esprit de tolérance et d’ouverture n’est pas se montrer faible ou permissif à l’excès», faisant remarquer qu’«en cas de récidives et de dépassements intolérables, force restera donc à la loi et des mesures coercitives seraient prises certainement».

Lancement d’une campagne de sensibilisation contre la Covid-19

Par ailleurs, M. Belhimer a annoncé samedi dernier lors d’une réunion l’ayant regroupé avec le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, le PDG de l’ANEP, Larbi Ouanoughi, et de membres du Comité scientifique de surveillance de l’évolution de la pandémie, le lancement la semaine prochaine d’une campagne tous azimuts de sensibilisation des citoyens contre le coronavirus.

«Une campagne nationale tous azimuts, impliquant différents supports médiatiques et l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), sera lancée la semaine prochaine aux fins de sensibiliser les citoyens sur le strict respect des mesures préventives pour empêcher la propagation du coronavirus (Covid-19)», a-t-il détaillé.

Cette rencontre intervenait dans un contexte à la fois de recrudescence de cas de Covid-19, mais aussi de malveillance de certains organes de presse, en travaillant dans le sens de l’apaisement et contre ceux qui exploitent cette situation, et pour ne pas céder à la panique et à la psychose». Il s’agit, pour le ministre, de «mettre à jour» les éléments de communication pour faire valoir, un peu plus, les contraintes «légales» des gestes barrières, occuper l’espace public (commerces, bus, trains…etc) et parvenir, ce faisant, à l’esprit du citoyen en vulgarisant au maximum ces éléments de langage.

À propos de la stratégie de communication qu’il faut adopter pour sensibiliser les citoyens, le ministre a affirmé que «pour y parvenir, il faudrait connaitre et exploiter l’anthropologie du peuple algérien et délivrer les messages (spots publicitaires, images explicatives et génériques des gestes barrières) sous diverses déclinaisons linguistiques (Arabe, Amazigh et Français)», a-t-il expliqué, affirmant que cette voix est l’unique pour répondre aux sollicitations des hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Tout en impliquant les concepteurs des chartes graphiques, pour le côté technique, l’Administration et les scientifiques pour les validations nécessaires, cette campagne devrait couvrir l’ensemble du territoire national. «Je n’ai pas envie de terminer la semaine sans +inonder+ le pays», a martelé le ministre.

De son côté, M. Benbouzid a indiqué que l’information était un outil important pour faire passer le message, dans un contexte national où les réseaux sociaux sont «extrêmement dangereux», en véhiculant parfois de fausses informations. «Il faut lutter contre la désinformation», a-t-il lâché, en réponse à certains médias qui «s’obstinent à donner des chiffres et des informations non justifiés, et ne reflétant pas la situation épidémiologique réelle», dans le pays.

Pour sa part, le PDG de l’ANEP, interrogé sur le rôle de la société qu’il préside dans cette campagne, a indiqué que l’Agence procédera, à travers ses filiales, à un affichage massif dans les espaces publics des 1541 communes du pays. «Nous attendons juste le top de la commission ad-hoc du ministère de la santé, et la campagne sera lancée pour sensibiliser au mieux le citoyen» sur la pandémie et les gestes barrières pour la prévenir, a-t-il dit.

Samir Hamiche