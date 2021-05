<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>Amrani nouvel entraineur du WA Tlemcen</span>

L’entraineur Abdelkader Amrani a été désigné mercredi nouveau coach du WA Tlemcen en remplacement de Djamel Benchadli, a-t-on appris de la direction de ce club de Ligue 1 de football.

Amrani s’est engagé pour un contrat s’étalant jusqu’à la fin de la saison en cours et aura pour mission d’éviter au club la relégation en Ligue 2, a indiqué à l’APS le président du club sportif amateur (CSA) du WAT, Nacereddine Souleyman. Il s’agit du troisième technicien à diriger les «Zianides» cette saison après Aziz Abbes et Djamel Benchadli. Amrani, qui a eu deux expériences au CS Constantine et au MC Alger durant cet exercice, travaillera avec le même staff technique en place composé notamment de Yadel, Loukili et Mezaïr, a encore souligné la même source. Natif de Tlemcen, le successeur de Benchadli retrouve le WAT après plusieurs années de son dernier passage à la barre technique de cette équipe, qui a accédé cette saison parmi l’élite, mais elle est mal en point comme l’atteste la 15e place qu’elle occupe au classement avec 21 points devançant d’une seule unité le premier potentiel relégable, l’US Biskra.

Pour sa première sortie avec les «Zianides», Amrani aura la mission difficile en rendant visite à l’USM Alger (5e, 35 pts) samedi prochain dans le cadre de la 22e journée du championnat.