<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Anarchie dans les espaces publics</span>

Telle une fatalité, l’anarchie dans les espaces publics est devenue monnaie courante à Aïn El Türck, malgré les efforts des services d’ordre déployés sur le terrain pour rétablir l’ordre. Désormais, plus aucun espace n’est laissé de libre par les squatteurs occasionnels que sont les revendeurs de fruits, de portables et même de vaisselles et autres produits.

La place mythique d’Aïn El Türck, est la cible privilégiée des revendeurs à l’étalage en tout genre et à laquelle est venu se greffer un marché aux puces, dit « souk el Baq », en référence aux puces. Mieux encore, de jour comme de nuit, la place s’est transformée en parking-auto. Dans les alentours immédiats du marché de proximité sis à l’arrière du bureau de poste, la rue « Zitoune », surnommée ainsi du fait de la présence d’oliviers, fait office de station pour les taxis clandestins et où l’encombrement quotidien et la gêne de la circulation mécanique occasionnaient un véritable cauchemar et pour les citoyens et pour les automobilistes.

La place du « 20 Août», donnant sur la façade de la plage Beau Séjour, n’échappe pas elle aussi au squat et est devenue, elle aussi, un espace de prédilection pour les taxis clandestins. Tout autant que la Place « Vassas », point de jonction entre le centre ville d’Aïn El Türck et Douar Nakous, lieu de stationnement agréé des taxis interurbains, que se disputent d’ailleurs les transporteurs formels et informels, s’est transformé en un carrefour cauchemardesque. A Bouisseville, à proximité du siège de la protection civile, un autre lieu de rassemblement des taxieurs clandestins s’est créé, sans parler des revendeurs à l’étalage de poissons et de fruits. Il faut dire qu’en l’absence de points spécifiques de stationnement préalablement établis par les services concernés, le libre recours aux squats tout azimut des espaces publics, s’amplifie de jour en jour, dès que l’occasion s’offre. C’est à un véritable jeu du chat et de la souris auxquels s’adonnent ces taxieurs clandestins et revendeurs à l’étalage et autres camionneurs avec les services d’ordre.

Karim.B