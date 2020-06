<span style='text-decoration: underline;'>Pour blanchiment, corruption et enrichissement illicite</span>:<br><span style='color:red;'>Le frère d’El Hamel condamné à 4 ans de prison par le tribunal d’Oran</span>

Pour blanchiment, corruption et enrichissement illicite

Pour blanchiment, corruption et enrichissement illicite : Le frère d’El Hamel condamné à 4 ans de prison par le tribunal d’Oran

Le tribunal d’Oran a condamné le dénommé Y.H. le frère de l’ex DGSN à la peine de 4 ans de prison ferme. Alors que le parquet avait, rappelons le, requis à son encontre la peine de sept ans de prison ferme à l’encontre du dénommé Y.H., qui n’est autre que le frère de l’ex directeur général de la sûreté nationale, El Hamel. Y.H, un colonel à la retraite âgé de 64 ans, devait répondre des griefs de corruption, blanchiment d’argent, utilisation de fonction à des fins personnels, enrichissement illicite.

Signalons que ce mis en cause a été arrêté suite à une enquête au cours du mois d’août 2019. Sachant que plusieurs procès ont été reportés vu la conjoncture de santé suite au Covid-19, le procès mettant en cause Y.H., s’est tenu par vidéo conférence. Entendu avec la présence de sa défense qui se trouvait à la salle d’audience, le prévenu a été interrogé sur un crédit de 5 milliards de centimes qui lui a été octroyé dans des conditions suspectes pour construire une clinique d’hémodialyse à Sabra. Il niera les accusations retenues contre lui, expliquant que tout cela n’est qu’un scénario monté de toutes pièces. Tout au long du procès, ce fut le niet catégorique que prononcera ce prévenu, réfutant de la sorte toutes les accusations retenues contre lui. Le procureur, en revenant sur les éléments de l’enquête, expliquera que les preuves retenues contre le mis en cause, sont irréfutables. Dans sa plaidoirie, la défense du prévenu plaidera la non-culpabilité de son mandant.

F.Abdelkrim