<span style='text-decoration: underline;'>Montpellier</span>:<br><span style='color:red;'>Andy Delort de nouveau positif à la Covid-19</span>

L’attaquant international algérien, Andy Delort, touché une première fois par la Covid-19 le mois d’août dernier, a de nouveau été testé positif au Coronavirus, lors de son retour à Montpellier après la trêve internationale.

C’est le cas aussi de son entraineur Michel Der Zackarian et sept de ses coéquipiers en club. Au total le MHSC compte 12 cas de coronavirus au sein de son effectif (staff compris). Delort a été testé positif, ce vendredi, après avoir passé le test PCR. Compte tenu de la période d’incubation, l’Algérien a été infecté peu de temps avant de rallier le rassemblement des Verts en Autriche ou même pendant le stage (période d’incubation de 3 à 5 jours et peut s’étendre jusqu’à 14 jours). De ce fait, tous les joueurs de l’équipe nationale qui étaient en contact avec lui seront placés en isolement et devront naturellement passer une série de tests.