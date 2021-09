Annonces aléatoires et promesses sans lendemain…

A l’issue d’une réunion technique, présidée par le wali d’Oran, ayant pour objet l’avancement des travaux d’achèvement des différentes structures du complexe sportif olympique, on a appris que «toutes les contraintes financières soulevées par la société chinoise MCC, chargée de la réalisation du projet, ont été levées». «Une enveloppe de 2,4 milliards de dinars a été affectée au règlement de toutes les opérations de réévaluation réclamées par MCC « a souligné le wali, précisant que «désormais, aucun problème d’ordre financier ne va se poser à l’avenir pour le parachèvement des différentes structures du complexe». M. Saïd Saayoud a ajouté qu’il reste toutefois «des contraintes d’ordre technique qu’on a déjà commencé à résoudre», confirmant au passage que la réalisation du complexe olympique n’a pas cessé de cumuler les retards, ce qui a nécessité l’établissement d’un «planning de rattrapage» exigé de la société réalisatrice. Un planning qui sera exposé au responsable local lors de la prochaine réunion technique, prévue jeudi prochain. «Et aucune révision des nouveaux délais de livraison de cette infrastructure ne sera admise ou acceptée», a conclu le wali d’Oran, plutôt assuré et confiant dans le prochain déroulement des JM dans les meilleures conditions requises. Incha Allah serait-on tenté de dire, tant il est vrai que trop de contraintes et de paradoxes restent encore posés, pénalisant la bonne avancée des travaux de finition de ce projet. Selon un cadre technique de l’entreprise chinoise, chargé du suivi des travaux, ce serait en résumé les lourdeurs administratives et la bureaucratie envahissante qui seraient à l’origine des retards cumulés. «Nous avons il y a longtemps signalé à la direction de wilaya concernée les contraintes financières énormes rencontrées devant être réglées en leur temps suite aux nombreuses extensions et rajouts de travaux supplémentaires par rapport au contenu de la fiche technique initiale… Contrairement à ce que certains prétendent, le coût global de ce grand projet est de loin bien inférieur à celui d’autres réalisations du même genre, il suffit de comparer le coût de ce stade avec celui de Tizi Ouzou par exemple… Pourquoi les cadres de l’administration en charge du suivi de ce projet ont mis autant de temps à répondre à nos multiples remarques, doléances et autres mises en garde sur des questions pouvant menacer le rythme et la performance des chantiers… En principe, ajoute notre source, une enquête devrait être ouverte pour situer les lacunes et les responsabilités de chacun..» ajoute notre source, visiblement chagrinée par «les rumeurs et les non-dits». Heureusement que l’événement sportif , programmé initialement pour juin-juillet de cette année 2021, a été décalé d’une année. Et il a fallu l’intervention de la plus haute autorité du pays, le président de la République lui-même, pour amorcer un virage important et décisif dans la réalisation de ce complexe afin qu’il soit fin prêt dans les meilleurs délais. Cela suffit-il à dissiper le doute et les craintes qui depuis quelque temps se sont emparés de l’opinion locale dépitée et blasée par les retards, les carences, et surtout les annonces aléatoires et les promesses sans lendemain…

Par S.Benali