Annulation de l’examen de fin de cycle primaire à compter de l’année scolaire en cours

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé, jeudi à Alger, l’annulation de l’examen de fin de cycle primaire pour l’année scolaire en cours, et ce, après une étude approfondie et exhaustive de l’efficacité de cet examen sur les plans pédagogique, d’enseignement et d’évaluation.

« L’examen de fin de cycle primaire est officiellement annulé pour l’année scolaire en cours », et ce après une étude approfondie et exhaustive de l’efficacité de cet examen sur les plans pédagogique, d’enseignement et d’évaluation, a indiqué le ministre lors d’une conférence nationale consacrée à l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions liées à la rentrée scolaire en présence des directeurs de l’Éducation et de cadres centraux du ministère. « Cette annulation était une préoccupation d’éducation et d’enseignement pour tous les spécialistes dans le domaine de l’Education et les parents d’élèves », a-t-il expliqué.

Le ministre a précisé que la décision d’annulation sera suivie de plusieurs mesures pédagogiques y compris la modification des dates d’examen du troisième trimestre pour les élèves de la cinquième année du cycle primaire.

Le taux national de réussite aux examens d’évaluation de fin de cycle primaire pour la session 2021 a atteint 83,95%.

Le Conseil des ministres avait approuvé une série de mesures « nécessaires » durant l’année scolaire 2019-2020. Il s’agit notamment d’un passage d’un niveau à un autre sur la base du calcul de la moyenne du premier et du deuxième trimestre, la baisse de celle d’admission à 4,5/10.