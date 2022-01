<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2021 Amical-Algérie-Gambie</span>:<br><span style='color:red;'>Annulé «unilatéralement par les Gambiens»</span>

La rencontre Algérie-Gambie prévue ce samedi 1er janvier à Doha, en préparation à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, «n’aura finalement pas lieu» a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

La partie Gambienne a décidé de manière unilatérale et à quelques heures de ce match d’annuler cette rencontre sous prétexte que cette sélection enregistre l’absence d’un gardien de but», écrit la FAF sur son site internet. La Fédération algérienne «déplore cette attitude qui fait preuve d’un grand manque de professionnalisme et de respect vis-à-vis des parties ayant tout mis en place pour la réussite de ce match de préparation, dans un pays frère qui, à travers la Fédération Qatarie de football (QFA), n’a pas hésité à apporter toute l’aide et les facilitations nécessaires». «Ces difficultés d’organiser un stage ainsi qu’un match de préparation ont été déjà évoquées par le sélectionneur national Djamel Belmadi lors de la conférence de presse qu’il a animée jeudi 30 décembre à Doha. Mais cela n’a pas empêché la sélection algérienne de faire appel à un gardien remplaçant, Abderrahmane Medjadel, pour suppléer aux absences de Raïs M’Bolhi et Mustapha Zeghba, et de réunir un minimum d’effectif pour disputer ce match», poursuit la même source. «De ce fait, la Fédération algérienne de football (FAF) fera valoir ses droits en ce qui concerne les frais engagés auprès des instances concernées, tout comme elle entreprendra les démarches qui s’imposent pour dénoncer l’attitude désobligeante de la partie gambienne», conclut la FAF. Les joueurs de Belmadi auront cependant à disputer le mercredi 5 janvier, toujours à Doha, leur match de préparation contre le Ghana, avant de rejoindre le lendemain Douala, au Cameroun. Logée dans le groupe E, l’Algérie entamera la défense de son titre le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d’Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00). De son côté, la Fédération gambienne de football (GFF) a exprimé, dans un communiqué, son regret d’annuler les deux matches internationaux amicaux pré-AFCON avec l’Algérie et la Syrie, en raison de l’indisponibilité de 16 joueurs, représentant 57% des 28 joueurs convoqués». Selon la partie gambienne, le sélectionneur belge des Scorpions est «actuellement privé des services de plusieurs joueurs, pour diverses raisons. Il s’agit de Lamin Jallow, Bubacarr Jobe, Baboucarr Gaye, Omar Colley, Ebrima Sohna, Saïdy Janko, Cheikh Sibi, Noah Sonko Sundberg, Yusupha Njie, Steve Trawally, Ebou Adams, Ibou Touray, Modou Jobé, Ablie Jallow, Modou Barrow, et Yusupha Bobb. Les «Scorpions» sont actuellement en stage de 10 jours au Qatar pour préparer leur première apparition à la Coupe d’Afrique des Nations, qui débutera au Cameroun dans huit jours. La Gambie commencera sa campagne contre la Mauritanie le 12 janvier avant d’affronter le Mali quatre jours plus tard et de boucler sa campagne de groupes avec la Tunisie, championne 2004, le 20 janvier.