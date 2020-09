ANP: des résultats de qualité réalisés durant la période du 25 août et 1er septembre

Des “résultats de qualité” ont été réalisés, durant la période du 25 août et 1er septembre, par des unités et des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans le cadre de la lutte antiterroriste et la criminalité organisée, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Dans la dynamique des efforts continus pour la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité organisée, des unités et des détachements de l’ANP ont exécuté, durant la période du 25 août au 1er septembre 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national”, souligne le communiqué.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP “ont découvert et détruit, lors d’opérations de fouille et de ratissage menées à Tébessa, Médéa, Chlef, et Djelfa, onze (11) bombes de confection artisanale, alors que deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été respectivement arrêtés à Ouargla et Tlemcen”.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières “ont saisi, lors d’une patrouille de fouille et de recherche menée près de Djeniene Bourezg, wilaya de Naâma, une grande quantité de kif traité s’élevant à quatre (4) quintaux et 86,75 kilogrammes, tandis qu’un détachement combiné de l’ANP a saisi, à Béni Ouenif, wilaya de Béchar, une autre quantité de la même substance s’élevant à trois (3) quintaux”, ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, des détachements de l’ANP, les services de la Gendarmerie nationale, les Garde-frontières et les Garde-côtes “ont appréhendé, lors d’opérations distinctes à Tlemcen, Naâma, Oran, Relizane, Béchar et Bejaïa, six (6) narcotrafiquants et saisi quatre (4) quintaux et treize (13) kilogrammes de kif traité, alors que d’autres détachements combinés de l’ANP ont intercepté, à Oran, Skikda, Mila, Sétif, Biskra, Ouargla et El-oued dix-sept (17) individus et saisi 75414 comprimés psychotropes, 6,4 tonnes de tabac, 36960 paquets d’articles pyrotechniques et 1344 unités de différentes boissons. De même, des Garde-côtes ont saisi cinq (5) moyens de pêche illicite de corail et dix-huit (18) kilogrammes de corail à El-Kala et Annaba”.

A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Djanet, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté 103 individus et saisi deux (2) camions, 26 véhicules tout-terrain, 78 groupes électrogènes, 49 marteaux piqueurs, six (6) détecteurs de métaux, 90 sacs de mélange de pierres et d’or brut, 4,5 kilogrammes de TNT, 36 mètres de mèche de détonation et d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite, ainsi que 16,45 tonnes de denrées alimentaires et 15 tonnes de ciment destinés à la contrebande, alors que des quantités de carburants s’élevant à 20256 litres ont été saisies à Tébessa, Souk-Ahras, El-Tarf et Tamanrasset”, note le communiqué.

Par ailleurs, les Garde-côtes et les services de la Gendarmerie nationale “ont réussi à mettre en échec des tentatives d’émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 172 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale à Chlef, Oran, Tlemcen, Jijel, Annaba et El-Tarf, tandis que 45 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Ghardaïa et Adrar”, précise encore la même source.