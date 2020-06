<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Antar Yahia veut Belhoucini</span>

Les deux joueurs Belhoucini et Saad intéressent sérieusement les deux clubs de la Capitale, à savoir, l’USMA et le MCA. Pour le premier joueur cité, il s’agit de l’actuel buteur du championnat de la Ligue Une, Abdennour Ihab Belhoucini.

Cet élément de cru se dote d’un talent hors paire de nos jours, est très convoité par l’USM Alger puisque le nouveau directeur sportif de l’USMBA, Antar Yahia veut entamer des pourparlers avec le joueur qui verra son contrat à son terme dès la fin de l’exercice en cours. Seul problème peut-être, Antar Yahia qui a nommé un ex joueur de Kouba afin de prendre contact avec une administration complément en retrait et le club algérois va donc se heurter face à une formation belabbésienne et ses dirigeants aux abonnés absents, à moins que ces derniers aillent conclure la bonne affaire et en tirer profit de ce transfert. Pour le joueur en question, l’enfant de SBA Belhoucini souhaite plutôt s’exiler à l’étranger après avoir reçu plusieurs offres de clubs tunisiens, qataris et égyptiens. Dans le même contexte, le défenseur axial Saad Anes souhaite lui aussi, changer d’air. Lui qui doit des mois de salaires, est très sollicité par l’autre club algérois, le MC Alger. Rappelons que pour ces deux joueurs, Belhoucini (24 ans) sera libre dès ce mercato estival alors que l’enfant de la ville de Ben Badis de SBA, Saad Anes (24 ans), est lié pour une autre saison avec l’USMBA.

B.Didéne