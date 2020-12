<span style='text-decoration: underline;'>USM ALGER</span>:<br><span style='color:red;'>Anthar Yahia: «J’aurais dû prendre du temps dans la gestion des transferts»</span>

L e directeur sportif de l’USM Alger (Ligue 1 de football), Anthar Yahia, a reconnu vendredi soir avoir «fait des erreurs» et qu’il aurait dû prendre du temps dans la gestion des transferts lors de la période d’intersaison.

«Peut-être j’ai fait des erreurs à mon arrivée au club. J’aurais dû prendre du temps dans la gestion des transferts lors de la période d’intersaison. Maintenant, on peut pas refaire le film de cette première partie de saison et faisant mieux de bien préparer l’avenir du club.», a confié Anthar Yahia à l’émission sportive «Ahki Ballone». La direction de l’USM Alger, avait décidé jeudi de maintenir Anthar Yahia dans son poste de directeur sportif, après avoir songé initialement à le limoger pour mauvais résultats, a l’issue d’une réunion avec le président du Conseil d’administration, Achour Djelloul. «J’ai passé une semaine très difficile surtout après la défaite à domicile face à l’O Médéa (3-1), mais je pense que les choses changeront à l’issue de la réunion de jeudi avec le président du Conseil d’administration. La direction sportive va être renforcée par un ou deux anciens joueurs. Nous sommes en train de voir quelle personne peut apporter le plus pour le club. Je n’ai aucun problème avec Hocine Achiou que je connais très bien et encore moins avec Mohamed Hamdoud. Nous allons mettre les critères pour désigner les prochaines personnes qui vont m’aider dans ma mission.», a-t-il dit. Le directeur sportif de l’USMA a lancé un appel aux supporters des Rouge et Noir pour qu’ils soient derrière leur club surtout dans ces moments difficile que traverse l’équipe. «Ce qui est important actuellement pour ce grand club, c’est la solidarité des supporters qui doivent rester derrière l’équipe qui traverse une période difficile. Ce qui compte aujourd’hui, c’est de sauver le club. J’assume ma responsabilité mais les joueurs doivent également être à la hauteur.», a ajouté Anthar Yahia. Avec deux points récoltés lors des cinq premières rencontres du championnat de Ligue 1, l’USMA s’apprête à recevoir le NA Husseïn-Dey dans un derby algérois prévu dimanche (15h00), comptant pour la 6e journée.