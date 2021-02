<span style='text-decoration: underline;'>USM Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Anthar Yahia: «Le recrutement du Burkinabé Hamed Belem tombe à l’eau»</span>

Le transfert de l’attaquant international burkinabè de Rahimo FC (Div. 1 burkinabè) Hamed Belem (21 ans) à l’USM Alger, annoncé dimanche soir par le club algérois, ne s’est finalement pas concrétisé, a appris l’APS lundi auprès du directeur sportif du club de Ligue 1 de football Anthar Yahia.

«Hier dans l’après-midi, on a trouvé un accord financier pour le transfert de Hamed Belem. Nous avons rédigé tous les documents nécessaires. Le système TMS de la Fifa était ouvert hier soir pour l’Algérie jusqu’à minuit. Nous et le club burkinabé, devons suivre certaines instructions sur la plateforme pour déposer les dossiers. Chacun a rempli sa partie, les négociations ont bien avancé. On finalise tout. On fait même venir notre président Achour Djelloul au stade de Bologhine à 22h00 pour signer. Tout le monde est content, nos amis burkinabés aussi. Ce lundi matin, je vois la dimension que l’affaire a prise d’une façon négative. J’ai appelé mes amis burkinabés, ils m’ont dit qu’ils avaient eu beaucoup de retour négatif de leur côté, ils n’ont pas suivi l’instruction sur le système TMS de la Fifa», a déclaré à l’APS Antar Yahia.

L’USMA a annoncé dimanche soir dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l’arrivée de Hamed Belem pour un contrat de deux saisons et demie. Le joueur vient de prendre part avec la sélection de son pays au Championnat d’Afrique des nations CHAN-2020 reporté à 2021, réservé aux joueurs locaux, qui se déroule au Cameroun.

«Dans la foulée, l’information du transfert du joueur sort chez eux, et du coup ça prend une autre dimension qu’on n’attendait pas. Le joueur commence à avoir peur, sa famille aussi, avec beaucoup de réticence à venir en Algérie. Une mauvaise publicité qu’on ne comprend pas d’ailleurs sur les difficultés que rencontreraient certains joueurs africains chez nous, alors que ce n’est pas du tout le cas. Nous sommes un peuple accueillant, chaleureux, c’est ce que j’ai revendiqué en permanence au joueur», a-t-il ajouté.

Selon la presse au Burkina Faso, Hamed Belem a préféré faire machine arrière en raison d’un différend d’ordre financier, ce que Anthar Yahia nie en bloc. «Je tiens à préciser que les modalités financières n’ont pas été remises en question du tout dans la convention, l’échec du transfert de ce joueur n’est pas lié à un problème financier, comme avancé par la presse au Burkina Faso. Tout a été fait en bonne et due forme. Toute cette suspicion, accentuée par le fait qu’elle sorte chez eux sur les réseaux sociaux, et cette pression négative exercée sur le joueur et l’environnement du club a fait qu’ils ont fini par se rétracter au dernier moment. Les arguments avancés sont dénués de sens. Pourtant, plusieurs joueurs africains ont eu une très bonne expérience en Algérie», a-t-il conclu.

L’USMA va se contenter finalement d’un seul joueur lors du mercato exceptionnel d’une semaine (25-31 janvier), décidé par la Fédération algérienne (FAF), avec l’arrivée du joueur polyvalent Haïthem Loucif (24 ans) en provenance d’Angers SCO (Ligue 1/ France), pour un contrat de deux saisons et demie. Le club algérois a annoncé également avoir trouvé un accord avec le Paradou AC pour le recrutement de l’attaquant Zakaria Naïdji sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison, dès l’ouverture du mercato hivernal prévu le mois de mars prochain. Naïdji (26 ans), meilleur buteur du championnat lors de la saison 2018-2019 (20 buts), avait rejoint le Club Africain (Ligue 1 tunisienne) durant l’intersaison en prêt, avant de résilier unilatéralement son contrat en janvier dernier sur décision de la Fédération internationale (Fifa). En effet, la direction du Club Africain n’est pas parvenue à le qualifier, au même titre que les autres recrues estivales, en raison de ses dettes. Le mercato traditionnel sera ouvert à la fin de la phase aller du championnat.