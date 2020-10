<span style='text-decoration: underline;'>USMA </span>:<br><span style='color:red;'>Anthar Yahia satisfait des conditions du stage à Mostaganem</span>

Le directeur sportif de l’USM Alger (Ligue 1 de football), Anthar Yahia, s’est dit «très satisfait» des conditions de déroulement du stage de préparation de son équipe qui prendra fin samedi à Mostaganem.

«Nous avons atteint les objectifs escomptés avant le début de cette deuxième phase de préparation. Je voulais être présent avec le staff technique ainsi que le groupe qui a répondu positivement aux consignes de l’entraîneur français.», a indiqué Anthar Yahia dans une déclaration au site de l’USMA. L’USMA achèvera ce samedi son stage à Mostaganem qui a duré deux semaines, une phase consacrée au volet physique et à l’aspect technico-tactique. «Cette phase de préparation constitue une étape importante pour l’équipe mais il reste encore la troisième et dernière phase de travail qui sera consacrée au volet tactique et aux matches amicaux dont le premier se déroulera juste après notre retour à Alger face à l’US Biskra.», a dit Anthar Yahia. Le directeur sportif de l’USMA a remercié les responsables locaux à Mostaganem pour la qualité des infrastructures sportives, d’hébergement et de restauration qui offrent un cadre idéal pour ce genre de stages. Les Rouge et Noir devront disputer au moins cinq matches amicaux avant d’entamer la nouvelle saison, avec au menu la Supercoupe d’Algérie, programmée le 21 novembre face au CR Belouizdad au stade du 5-Juillet, puis le début du championnat de Ligue 1 dont la première rencontre aura lieu face à l’ES Sétif au stade Omar-Hamadi.