<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Appel à associer les enfants de moudjahidine dans l’effort de préservation de la mémoire révolutionnaire</span>

Les participants à une conférence, organisée à l’occasion de la célébration du 28e anniversaire de la création de l’Organisation nationale des enfants des moudjahidine, ont appelé à faire participer les enfants de moudjhidine à l’effort de préservation de la mémoire et de l’histoire de la glorieuse révolution de novembre.

Le secrétaire de wilaya de l’organisation, Mourad Ghezali a affirmé que son instance adhère entièrement aux efforts de l’Etat visant à renforcer l’écriture de l’histoire et le parcours combattant des moudjahidine durant la glorieuse lutte armée pour la libération du pays du joug colonial, appelant les différents acteurs, à l’instar de l’Organisation des enfants de moudjahidine à adhérer à cet effort et à contribuer à la préservation de cette précieuse mémoire au profit des générations montantes.

Dans ce sens, il a abordé des projets lancés récemment par le secrétariat de wilaya de l’Organisation des enfants de moudjahidine, dont celui de collecte de témoignages des moudjahidine de la wilaya 5 historique en s’appuyant sur les écrits, les récits et les outils audiovisuels, avec le concours d’enseignants chercheurs spécialisés dans l’histoire de la guerre de libération nationale de l’université d’Oran et d’autres.

A l’adresse des membres de l’organisation des enfants de moudjahidine, M. Ghezali, a déclaré «en tant que fils de moudjahidine, il est plus aisé pour nous de contribuer par des travaux pour préserver notre glorieuse révolution en consultant les archives (documentation) et les récits par des moyens divers», faisant remarquer que ceci constitue une matière importante pour l’écriture de l’histoire au profit des chercheurs académiciens et historiens. Pour sa part, Mohamed Belhadj de l’université d’Oran a mis l’accent sur l’importance de la documentation à travers les témoignages depuis les sources et l’écriture de récits transmis par voie orale, expliquant que le domaine de la recherche du parcours du combat héroïque de la lutte armée algérienne contre l’occupant français nécessite plus d’efforts. Cette conférence a été une occasion pour honorer nombre de moudjahidine, à l’instar du moudjahid défunt le Commandant Bouziani Mohamed alias «Belaaredj» et de représentants d’instances, organisations et médias locaux et nationaux.