<span style='text-decoration: underline;'>Tout en préconisant un report de la rentrée des classes</span>:<br><span style='color:red;'>Appel à l’accélération de la vaccination en milieu scolaire</span>

Deux responsables d’organisations syndicales du secteur de l’éducation nationale ont lancé hier un appel pour accélérer la vaccination contre le coronavirus en milieu scolaire, en prévision de la prochaine rentrée.

La cadence de la vaccination doit connaître un coup d’accélérateur pour vacciner tous les professionnels du secteur de l’éducation nationale avant le début de la prochaine rentrée scolaire, a indiqué, hier, Laghelidh Belamouri, président de l’Union nationale du secteur de l’éducation. Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, il a appelé les enseignants et les autres employés du secteur à se faire vacciner en masse, en se dirigeant vers les centres de vaccination dans le but de réussir la rentrée scolaire. «J’appelle tous les membres de la famille éducative à donner la priorité à la vaccination dont la campagne doit s’accélérer car le temps presse et nous sommes en train de réfléchir à vacciner nos élèves comme seconde étape, car la souche Delta touche tous les âges», a-t-il déclaré. M. Belamouri a suggéré également de vacciner tous les élèves, car, ajoute-t-il, le variant Delta contamine aussi les personnes jeunes et moins âgées.

De son côté, Boualem Amoura, le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef) a appelé à reporter de 15 jours la prochaine rentrée scolaire pour permettre de vacciner le maximum de personnes. Il a affirmé que le report de 15 jours permet d’injecter la seconde dose aux travailleurs de l’éducation nationale.

«Entre la première et la seconde dose, il faut au moins une durée de 15 jours, c’est la raison pour laquelle il faut ajourner la prochaine rentrée scolaire pour la même durée afin de permettre de terminer le processus de vaccination pour les travailleurs du secteur», a-t-il déclaré. Appelant aussi à vacciner les élèves, M. Amoura, a affirmé que la vaccination des membres de la famille de l’éducation va assurer une rentrée scolaire sereine et éviter la propagation du coronavirus. «Notre objectif de l’ajournement de la rentrée scolaire n’est pas pour profiter des vacances mais pour assurer la sécurité, sur le plan sanitaire, des employés du secteur de l’éducation nationale», a-t-il affirmé.

Il convient de rappeler dans ce contexte que le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed avait plaidé récemment pour une opération de vaccination de tous les fonctionnaires des directions de l’Éducation et à sa généralisation aux enseignants et employés dans les établissements scolaires. Il a affirmé que «la vaccination des enseignants, fonctionnaires et employés du secteur de l’Éducation nationale est un facteur essentiel pour une rentrée scolaire sécurisée à la date fixée».

Pour sa part, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, organisée le 8 août dernier, a affirmé que la prochaine rentrée sociale des corps de l’Education, l’Enseignement supérieur et la Formation professionnelle, est tributaire de la vaccination de tous.

Samir Hamiche